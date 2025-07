Felix Baumgartner și acuzațiile de infidelitate. Cum și-a apărat iubirea pentru Mihaela Rădulescu

Moartea austriacului Felix Baumgartner, unul dintre cei mai cunoscuți parașutiști din lume, a șocat întreaga lume. Citește și: A murit Felix Baumgartner, partenerul Mihaelei Rădulescu

Dispariția sa bruscă a adus în prim-plan și aspecte din viața personală, inclusiv acuzațiile de infidelitate apărute în presa germană și austriacă în anul 2015, pe care le-a negat public. El și-a reafirmat, atunci, dragostea pentru Mihaela Rădulescu.

Cum s-au cunoscut Mihaela și Felix

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape 11 ani, în cadrul unui interviu pe care Mihaela i-l lua sportivului austriac. Deși, inițial, vedeta nu s-a arătat impresionată de celebrul base-jumper, el a declarat că a fost dragoste la prima vedere. A invitat-o la cină și, în ciuda reticenței Mihaelei, a insistat până când relația lor a devenit una serioasă.

„Eu nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită în taină, doar îl admiram ca sportiv”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revistatango.ro. „În plus, citisem despre el că este un mare Don Juan, iar eu toată viața am fugit de genul ăsta de bărbat, playboy, pentru că știu că e din start o luptă pierdută să vrei să schimbi un asemenea om. Eu nu aveam niciun plan și, ca drept dovadă că omul era într-adevăr așa cum se spunea despre el, nici nu am apucat să mă așez pe scaun sau să spun cum mă cheamă, că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât.

Dar el s-a dus după Andreea (...) și i-a cerut numărul meu, însă ea, așa cum este corect, m-a întrebat înainte, iar eu nu am fost de acord să i-l dea. Însă Felix a făcut rost din altă parte de el, a întrebat pe altcineva, pretextând că a uitat să îmi spună ceva la un răspuns din interviu și cineva din echipă a căzut în plasă și i l-a dat”, mai dezvăluia aceasta.

Reacție vehementă la acuzațiile de infidelitate

În martie 2015, presa germană a publicat o serie de articole bazate pe declarațiile unei „informatoare”, care susținea că Baumgartner ar avea o relație secretă cu o femeie din Elveția, din zona financiară. Se vorbea despre escapade în Arbon, nopți pe barca sportivului și chiar cine romantice în Berlin. Femeia, identificată doar ca „doamna A.”, a confirmat că îl cunoștea pe Felix de peste un an, dar a negat că ar fi fost iubita lui.

Pentru Baumgartner, momentul a fost unul-cheie. A ales să răspundă public, printr-o postare virală pe Facebook în care a clarificat lucrurile fără echivoc:

„Permiteți-mi să v-o prezint pe Mihaela Schwartzenberg – ea este SINGURA mea iubită, dragostea vieții mele și femeia inteligentă, sexy, la care am visat mereu - ea mă iubește cu adevărat așa cum sunt. INDIFERENT CE FAC!!!!”, a scris el atunci.

Deși „doamna A” a recunoscut că au petrecut timp împreună, a insistat că nu a avut pretenții amoroase și că nu și-a dorit niciodată o relație. Ea a negat și existența unei „insidere” care să fi știut despre întâlnirile lor.

Mihaela Rădulescu nu a făcut până în acest moment vreo declarație privind decesul partenerului său.

