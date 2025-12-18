Mbappe, la un singur gol de un record vechi deținut de Cristiano Ronaldo la Real Madrid

Kylian Mbappe a marcat o dublă în Cupa Spaniei la fotbal, miercuri seara, și s-a apropiat la un singur gol de recordul de goluri marcate de un jucător de la Real Madrid pe parcursul unui an calendaristic. Recordul este deţinut din anul 2013 de portughezul Cristiano Ronaldo, scrie L'Equipe.

Mbappe ajuns la un total de 58 goluri în 2025

Kylian Mbappe a înscris în minutele 41, din penalty, şi în minutul 88 ale partidei cu echipa de liga a reia Talavera. Mbappe ajuns la un total de 58 de goluri în tricoul lui Real Madrid de la debutul lui 2025, în toate competiţiile.

Mbappe poate doborî recordul lui Ronaldo, vechi de 12 ani

Kylian Mbappe, căpitanul selecţionatei Franţei, mai are acum nevoie de doar un gol pentru a egala recordul de 59 de goluri marcate de Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid în anul 2013.

În vârstă de 26 de ani, Kylian Mbappe a ajuns la un total de 72 de goluri în 82 de meciuri disputate pentru Real Madrid de la sosirea sa la clubul din capitala Spaniei, în vara lui 2024.

Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, care evoluează în prezent la clubul saudit Al-Nassr, este cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid. Ronaldo a înscris 450 de goluri în 435 de partide

Real Madrid mai are un singur meci de disputat în anul 2025, pe teren propriu, împotriva formaţiei Sevilla FC, sâmbătă seara, în campionatul Spaniei, La Liga.

