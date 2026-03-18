DCNews Politica Partide politice Război total în coaliția de guvernare "pentru 0,05% din PIB". "Drum bun împreună către NOUA coaliție" transmite Grindeanu/ "PSD face ce știe mai bine, amenință și șantajează"
Data actualizării: 20:01 18 Mar 2026 | Data publicării: 19:56 18 Mar 2026

Autor: Roxana Neagu

Pare război total în coaliția de guvernare pe bugetul României.

”Blocajul pe care îl practică noua coaliție de dreapta pentru 0,05% din PIB este ideologic. Surse de finanțare există și au fost prezentate. Tot acest blocaj ideologic va costa atât la nivel economic cât și la nivel social” avertizează strategul social-democraților Cristian Socol. 

PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!” a transmis și liderul PSD, Sorin Grindeanu. 

Amendamentul PSD a căzut de două ori la vot

Pe de altă parte, Ionel Bogdan, deputat PNL, a ieșit de la dezbateri, din comisiile reunite de Buget - Finanțe, cu declarații de presă, prin care a transmis: ”Facem aceste declarații pentru că este important ca lumea să știe exact ce s-a întâmplat aici. Există acele amendamente ale Partidului Social Democrat cu ajutoare de tip one-off despre care știm deja cu toții. Amendamentul astăzi la Ministerul Muncii a căzut de două ori consecutiv. A căzut prima dată, s-a reluat votul, prin bunăvoința colegilor din comisie, încă o dată s-au înregistrat exact același număr de voturi. Din păcate, odată cu acest rezultat, Partidul Social Democrat a început să facă ce știe mai bine, adică să amenințe și să șantajeze întreaga comisie de Buget- Finanțe că dacă nu se adoptă într-o formă sau alta aceste ajutoare, atunci nu vor vota bugetul Ministerului de Finanțe”. 

Dacă nu va fi votat bugetul Ministerului de Finanțe ”nu avem buget de stat pentru următoarea perioadă de timp” a spus liberalul. 

În această seară, lucrările comisiei au fost suspendate, cu decizia de a fi reluate când va exista decizie politică în acest sens. 

Fără pensii și salarii pentru români!  

Ionel Bogdan a explicat ce înseamnă acest blocaj: ”În primul rând, vorbim de 4,6 milioane de pensionari, de 1,3 milioane de angajați în sistemul public care riscă în următoarea perioadă să nu aibă salarii și pensii sau ajutoare de toate tipurile dacă nu avem buget de stat. Există riscuri de a crește dobânzile pentru România în următoarea perioadă dacă nu vom avea buget de stat. Repet, acest scenariu este un caz în care nu avem buget de stat”. În acest context, a făcut un apel la Sorin Grindeanu să revină la masa discuțiilor.

”Soluția pe care noi considerăm că este cea corectă, este ca Partidul Social-Democrat să înțeleagă că amendamentul nu a trecut de Comisia de Buget, să mergem în plenul Camerelor reunite, iar acolo au șansa să redepună acest amendament și poate chiar să treacă. Există variante” a mai spus liberalul. 

