Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii înainte de moţiunea de cenzură

Preşedintele face anunţurile zilei despre concluziile Summitului, dar şi despre criza politică din ţară. Amintim că marţi, 5 mai, va fi dezbătută şi votată moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Moţiunea a fost depusă de PSD şi AUR şi a strâns 254 de semnături.

Citeşte şi Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR

Iată principalele declaraţii ale preşedintelui Nicuşor Dan.

"S-a terminat Summitul CPE. Este o întâlnire care are loc la 6 luni, între ţările europene din UE şi celelalte ţări din Europa. Este o încercare a UE de a controla geopolitic spaţiul de lângă ea şi de a stabili cooperări. Au fost mai multe multilaterale la care am participat, una foarte importantă pentru noi, legată de coridorul vertical, pe care noi am iniţiat-o. O încercare de a grupa ţări ca şi noi. Răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei, legată şi de cea a Moldovei în UE, va veni până la finalul lunii iunie. Să sperăm că va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în UE, cu primul cluster, cel legat de chestiuni democratice fundamentale.

A mai fost un grup foarte interesant de lucru, pe droguri. Aici, subiectele au fost de colaborare în ceea ce priveşte intrarea în UE, în special în zona de porturi, care să fie răspunsul nostru pe intrarea în spaţiul UE a substanţelor chimice din care se produc droguri şi, bineînţeles, controlul fluxurilor financiare. Va continua la summiturile ulterioare.

Am mai avut o discuţie pe dezinformare, în care am împărtăşit inclusiv experienţa noastră, foarte relevantă, pe influenţa rusă, pe metode de dezinformare şi cum putem face ca oamenii să fie cât mai bine informaţi.

Au fost şi discuţii bilaterale, formale, cu Turcia, Macedonia de Nord şi Monaco, şi informale cu Elveţia şi Bulgaria. Tipul acesta de summit este prilejul pentru a avea discuţii cu ţări care nu sunt formal în UE şi cu care ne întâlnim doar în formatele astea.

În delegaţie a fost domnul Dacian Cioloş, care după cum ştiţi, ţinteşte o poziţie interesantă la şefia organizaţiei francofoniei, şi a fost o oportunitate pentru a-şi prezenta candidatura pentru ţări francofone care au fost aici.

Ştiu exact ce se întâmplă în România, am urmărit ieri şi azi. O să avem mâine moţiune. Vreau să îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va continua să păstreze direcţia pro-occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, SAFE şi PNRR", a spus Nicuşor Dan.

Sesiune de întrebări şi răspunsuri:

Întrebare: Cum va fi sprijinită concret Republica Moldova atât de România, cât şi de alte ţări europene, şi care sunt perspectivele de avansare pentru proiectele comune, cele din domeniul energiei şi infrastructurii?

Nicuşor Dan: Moldova are proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, dar şi cu UE. Sunt fonduri de pre-aderare pe care le-a accesat Pe toate astea merge foarte bine. Chestiunea fundamentală este începerea efectivă a procesului de aderare, cu deschiderea captolului 1. Există această legătură între procesul de aderare al Moldovei şi cel al Ucrainei, care este foarte sensibil. A existat o poziţie a Ungariei pe care aşteptăm să o vedem precizată. Depinde de două lucruri. De discuţiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina şi de discuţiile dintre Ungaria şi UE pe fondurile europene, o parte dintre ele fiind blocate de UE. Răspunsul va veni curând şi sper că va fi unul pozitiv. Din partea noastră, am spus că susţinem pe deplin integrarea Moldovei. Chestiunile de comunitate între Ungaria şi Ucraina nu sunt aşa de importante. Pe ale noastre le-am rezolvat, a existat disponibilitate pentru asta.

Întrebare: Cât vă îngrijorează anunţul SUA de retragere a militarilor din Germania. Donald Trump spune că vor fi mai mult de 5000 de soldaţi. Va intra acest subiect pe ordinea de zi a summit-ului B9, de la Bucureşti?

Nicuşor Dan: Tema summitului B9 este relaţia trans-atlantică, a fost stabilită acum 4-5 luni şi se dovedeşte, iată, foarte actuală. Nu este o surpriză. Încă din primul mandat al preşedintelui Trump, strategia de apărare a SUA a spus că se va axa mai mult pe Indo-Pacific decât pe Europa. Ce e îmbucurător este că Europa a înţeles mesajul, a început să compenseze deficitul de securitate pe care îl furniza SUA şi suntem într-un proces, care cuprinde SAFE şi alte instrumente, de a recupera. Sunt foarte optimist că, pe măsură ce SUA se vor dezangaja parţial din Europa, Europa va reuşi să compenseze. În orice caz, nu e niciun fel de pericol pentru viitorul imediat.

Întrebare: Pe plan intern, aţi avut o întâlnire cu vicepremierul Oana Gheorghiu, după care aţi declarat că reforma companiilor de stat nu poate întârzia. Cum vedeţi dvs acest demers şi dacă sunteţi de părere că această reformă va fi dusă la capăt, dacă aveţi garanţii din partea partidelor?

N. Dan: Sunt mari probleme de management la companiile de stat. Noi trebuie să le facem să funcţioneze pe principii de economie şi să reuşim să ducem un managament competent acolo. Asta a născut tensiuni, diferenţe de viziune. Ce pot eu să spun este că, cu tact şi cu negociere între părţi, chestiunea asta trebuie să meargă înainte. Nu putem altfel.

Întrebare: Sunteţi matematician la bază. Din informaţiile pe care le aveţi, cât de multe şanse are moţiunea să treacă, peste 50% sau sub?

N.Dan: Am evident opinia mea, dar nu vreau să fac speculaţii.

Întrebare: Vă aşteptaţi ca AUR să trădeze şi să nu voteze moţiunea?

N.Dan: Nu vreau să fac predicţii. Totuşi, e puţin credibil că se poate întâmpla asta.

Întrebare: Excludeţi varianta unui premier tehnocrat?

N.Dan: Deocamdată, suntem înainte de moţiune. Toate scenariile posibile există. Pentru fiecare dintre aceste cazuri există alte dezvoltări. Avem analizele făcute, dar haideţi să aşteptăm ziua de mâine. Discuţiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate de a duce România în direcţia corectă. Chiar dacă e dificil, va fi nevoie să ducem discuţiile înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem toţi.

O situaţia de, să îi spunem, incertitudine cu privire la conformaţia politică a Guvernului şi a majorităţii politice din spate va fi, de o săptămână sau două. Dar nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament şi pe obiectivele importante, şi pe direcţia pro-occidentală.

Întrebare: Spunea George Simion că sunteţi în eroare, că faceţi o greşeală în privinţa AUR şi în a-i considera extremişti. Rămâneţi la aceeaşi părere?

N.Dan: Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist, încă din campania electorală. Am vorbit de direcţie occidentală şi anti-occidentală, am vorbit de forţe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Sunt mai multe delimitări făcute. Cred în continuare că există o diferenţă între forţe pro-occidentale şi anti-occidentale, între care şi AUR. Am văzut ultima manifestare la solicitarea SUA pentru folosirea bazelor româneşti.

Întrebare: Dacă moţiunea va avea succes, AUR va veni cu propunerea de premier Călin Georgescu. Vedeţi posibil?

N.Dan: Acest scenariu e exclus. E bun de titlu de ziar, dar e greu de pus în practică.

Întrebare: A ajuns euro la cea mai mare paritate cu leul, în condiţiile crizei politice. Vedeţi o creştere a diferenţei între leu şi euro în continuare?

N.Dan: Eu invit la calm din nou. Este o reacţie firească a pieţei când există o incertitudine politică, s-a întâmplat şi la alte evenimente similare în România, şi în lume. Am văzut că, după ce chestiunile se aşază, cursul revine. Ce pot să transmit şi românilor şi pieţei financiare este că România îşi păstrează angajamentele pe deficit, pe obiectivele imediate, corelate cu financiarul, SAFE, PNRR şi direcţia pro-occidentală.

Întrebare: Cât de repede veţi organiza consultările? Vă gândiţi la o nominalizare rapidă de premier, dacă trece moţiunea?

N.Dan: Sunt scenarii deocamdată. Moţiunea se va discuta şi vota mâine. De principiu, soluţia trebuie să fie stabilă, mai mult decât rapidă. Trebuie să existe nişte premise care să garanteze că va mai dura cât mai mult guvernul.

Întrebare: Cristian Chivu a câştigat campionatul în Italia, cu Inter Milano. Ce reacţie aveţi? Vă gândiţi să îl decoraţi?

N.Dan: În primul rând, e o persoană pe care o apreciez, dinainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obţinut şi sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E un om care nu s-a grăbit, un om care a arătat devotament şi chiar umilinţă faţă de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni, tineri din sport şi tineri în general. Ne gândim la decoraţie. Poate să câştige 5 campionate în Italia, în Marea Britanie, etc. Ne gândim la asta!

Întrebare: Excludeţi o variantă de guvern de uniune naţională sau mai larg, în cazul în care nu reuşiţi să găsiţi o formulă stabilă de coaliţie?

N.Dan: În momentul acesta exclud, da. Toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare sau minoritare, se bazează pe o susţinere majoritară de partide pro-occidentale.