Propunerile PSD pentru conducerea interimară a filialelor din Sectoarele 2, 4 și 6. Băluță: „Trebuie să redresăm Bucureștiul”

Rareş Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu au fost propuși de PSD București pentru preluarea conducerii interimare a filialelor PSD de Sector 2, 4, 6, după demisiile președinților Rodica Nassar (Sector 2), Andrei Trocan (Sector 4) şi Gabriel Mutu (Sector 6), în cursul zilei de sâmbătă.

Propunerile PSD București pentru conducerea interimară la Sectoarele 2, 4 și 6

Astfel, Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Sector 2, Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD Bucureşti, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizaţiei PSD Sector 4, în timp ce Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului Bucureşti, a fost desemnat pentru preluarea preşedinţiei Organizaţiei PSD Sector 6.

Propunerile vin cu scopul de a asigura o conducere interimară a celor trei filiale, până la organizarea de noi alegeri, în perioada imediat următoare. Ele vor fi prezentate duminică, 1 februarie, în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Băluță: „Organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare”

„Organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim şi pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureştiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta oraşul, dar, în acelaşi timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, oraşul nostru este despre oameni.

Mulţi dintre ei, astăzi, o duc foarte greu, din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar faţă de aceşti oameni avem, în primul rând, o responsabilitate. Suntem aici pentru a face dreptate, pentru a corecta inechităţi şi pentru a transforma în realitate lucruri despre care, prea mult timp, s-a vorbit fără rezultate concrete.

Le mulţumesc colegilor care, de-a lungul anilor, au condus organizaţiile de sector, pentru munca şi eforturile depuse, şi care vor rămâne alături de noi în continuare. Totodată, am încredere că, alături de colegii propuşi astăzi pentru conducerea organizaţiilor PSD din sectoarele 2, 4 şi 6 şi împreună cu preşedinţii organizaţiilor PSD din sectoarele 1, 3 şi 5, vom munci şi vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, a spus Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti.