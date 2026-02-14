€ 5.0943
DCNews Politica Partide politice Alexandra Păcuraru, funcție de conducere în AUR. „Mă provoacă să ies cu replici la toate mizeriile”
Data actualizării: 15:03 14 Feb 2026 | Data publicării: 14:23 14 Feb 2026

Alexandra Păcuraru, funcție de conducere în AUR. „Mă provoacă să ies cu replici la toate mizeriile”
Autor: Ioana Dinu

alexandra-pacuraru_3e5f2947b9-(1)_97f9baa024_e211de61d3_f554d0ed3f Alexandra Păcuraru

Alexandra Păcuraru, jurnalistă Realitatea Plus, are acum o funcție de conducere în AUR.

Până de curând realizatoare TV la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru este acum vicepreședinte AUR pe regiunea Dobrogea. 

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe regiunea Dobrogea, a transmis un mesaj despre viitorul României. A zis că nu mai acceptă să vadă români umiliți, iar celor care au atacat-o le-a transmis că nu au nicio șansă în fața unei mișcări care „devine din ce în ce mai puternică”.

„Nu mai vreau să văd români umiliți, nu mai vreau pensionari uitați în sărăcie, când ei au muncit cu sudoarea frunții lor, au construit o Românie demnă și acum au ajuns să își cerșească drepturile, să lupte pentru o pensie demnă. Nu mai vreau să văd copii desculți, nu mai vreau să văd copii umiliți, flămânzi. Nu mai vreau pentru că România este o țară bogată și așa trebuie să fie fiecare român... bogat. România trebuie să își ia suveranitatea, să își redobândească suveranitatea și noi, toți cei din AUR, vom face acest lucru.

Să nu uităm niciodată cine suntem cu adevărat, să nu uităm de unde venim, din ce neam ne tragem.
Să începem cu începutul. Astăzi este sâmbăta morților. Bunicii și părinții ne-au învățat să îi pomenim în rugăciune pe cei care au făcut parte din viața noastră, din neamul nostru și au trecut la Domnul. Să ne cinstim moșii și strămoșii. În toate bisericile astăzi s-au ținut sfintele liturghii și slujbe de parastas. Este esențial să păstrăm respectul viu și recunoștința noastră față de cei adormiți”, a zis Alexandra Păcuraru la Realitatea Plus.

„Să nu uităm niciodată cine suntem cu adevărat, să nu uităm de unde venim, din ce neam ne tragem, pe ce valori fundamentale ne-am format, ce principii am păstrat și, foarte important, să identificăm ce misiune avem pe lumea asta, ce vrem să lăsăm în urma noastră: respect sau dispreț. Eu, personal, îmi doresc respect și din acest motiv vorbesc prin faptele mele și nu am cum să mă cobor în troaca celor care scuipă venin cu găleata la adresa mea”, a mai zis ea.

De la ce au pornit atacurile la adresa ei

„Mă atacă și mă provoacă să ies cu replici la toate mizeriile create de ei în mod deliberat. Atacurile la adresa mea au pornit după conferința de presă pe care am susținut-o în Constanța. Au aflat că m-am înscris în AUR, că sunt vicepreședinte pe regiunea Dobrogea și nu le place multora pentru că unitatea înseamnă putere. De aici mi se trage acest atac. Dar este fix problema lor că mă atacă.

Eu m-am implicat politic, am intrat în cel mai puternic partid din România ca să îl consolidez, să pun umărul la treabă. Toți suveraniștii trebuie să se unească, să își unească forțele. Alături de mine, în AUR, îi aștept pe toți patrioții, toți suveraniștii, toți cei care iubesc România, pentru că vreau să fim o mare familie puternică, unită și muncitoare - și vom fi”, a mai zis Alexandra Păcuraru.

„Îi înțeleg că se tem de venirea mea în AUR ca vicepreședinte pe regiunea Dobrogea și au motive să le fie frică. Poporul se ridică, iar AUR câștigă singur, fără să facă aranjamente oculte subterane. AUR este singurul partid din România care crește în fiecare zi, frumos. Împreună cu toți oamenii cinstiți și autentici, AUR va câștiga detașat viitoarele alegeri, iar sistemul știe asta și nu îi convine. Suveraniștii adevărați apără poporul. Nu măcelăresc poporul, nu distrug poporul și nu îl dezbină. Suveraniștii adevărați îl iubesc, îl cinstesc și îl mărturisesc pe Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem la credință, trebuie să ne întoarcem la rădăcinile acestui popor”, a mai spus ea la Realitatea Plus.

