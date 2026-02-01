Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere

Adriana Georgescu, avocată și recent suspendată din PNL, este acuzată de DNA că a cerut 500.000 de euro de la un om de afaceri din Constanța pentru a-l salva de două dosare din instanță. Aceasta a primit, prinsă în flagrant de DNA, 60.000 de euro.

Citește aici: EXCLUSIV Avocată, membră PNL, și un bărbat care se pretindea general SIE, reținuți de DNA. Noi informații din dosar. ”V-au săltat, gata?”

Conform stenogramelor din dosar, avocata Adriana Georgescu susținea că deschide orice ușă și că vorbește direct cu orice lider politic al României. Aceasta se promova pe Facebook prin fotografii cu politicienii. Printre ei, se numără președintele Nicușor Dan, dar și premierul Ilie Bolojan. Lista e mult mai lungă.

”Ada” Georgescu, o impostoare sau mai mult de atât?

Cea pe care astăzi mulți liberali spun că nu au văzut-o niciodată era alintată în partid drept ”Ada”. Ea era cunoscută pentru dorința sa de a se poza cu toți. Consilierul local Silviu Feroiu declară că aveau o vorbă în partid: ”Dacă nu are Ada o poză cu tine pe Facebook, nu exiști”. ”La orice eveniment de partid se ducea efectiv, nu puteai să faci o poză sau să faci tu o poză cu oamenii importanți că domnia sa era prima. (...) E un comportament de om care vrea să influențeze. Să inducă acel spirit că ar avea influență” a spus Silviu Feroiu, la Antena 3.

PNL nu o ”cunoaște” pe avocata Georgescu

Din prima reacție avută, PNL s-a delimitat de avocată, susținând că ”nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1 și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1”.

Totuși, conform informațiilor transmise de Realitatea Plus, Adriana Georgescu a fost - ceea ce Sebastian Burduja confirmă - secretar general adjunct al PNL Sector 1, vreme de doi ani. Ea ar fi fost recomandată de conducerea națională a PNL și susținută prin votul celor din PNL Sector 1. Tot cu susținerea partidului, ea a fost și-n Ministerul Transporturilor, consilieră personală a liberalului Ion Popa, fost secretar de stat.

Mama Adrianei Georgescu a fost judecătoare, iar avocata a moștenit o avere importantă de la aceasta, a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus. Cu toate acestea, se pare că avea o situație financiară delicată. Jurnalista lansează scenariul că banii pe care a apucat să-i încaseze avocata Georgescu ar fi ajuns la altcineva, având în vedere că aceștia i-ar fi putut rezolva problemele economice, fapt ce nu s-a întâmplat.