€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Politica Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Data actualizării: 00:01 02 Feb 2026 | Data publicării: 23:57 01 Feb 2026

Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Autor: Roxana Neagu

adriana georgescu

Adriana Georgescu a devenit, brusc, o necunoscută pentru toții.

Adriana Georgescu, avocată și recent suspendată din PNL, este acuzată de DNA că a cerut 500.000 de euro de la un om de afaceri din Constanța pentru a-l salva de două dosare din instanță. Aceasta a primit, prinsă în flagrant de DNA, 60.000 de euro. 

Citește aici: EXCLUSIV Avocată, membră PNL, și un bărbat care se pretindea general SIE, reținuți de DNA. Noi informații din dosar. ”V-au săltat, gata?”

Conform stenogramelor din dosar, avocata Adriana Georgescu susținea că deschide orice ușă și că vorbește direct cu orice lider politic al României. Aceasta se promova pe Facebook prin fotografii cu politicienii. Printre ei, se numără președintele Nicușor Dan, dar și premierul Ilie Bolojan. Lista e mult mai lungă.

”Ada” Georgescu, o impostoare sau mai mult de atât? 

Cea pe care astăzi mulți liberali spun că nu au văzut-o niciodată era alintată în partid drept ”Ada”. Ea era cunoscută pentru dorința sa de a se poza cu toți. Consilierul local Silviu Feroiu declară că aveau o vorbă în partid: ”Dacă nu are Ada o poză cu tine pe Facebook, nu exiști”. ”La orice eveniment de partid se ducea efectiv, nu puteai să faci o poză sau să faci tu o poză cu oamenii importanți că domnia sa era prima. (...) E un comportament de om care vrea să influențeze. Să inducă acel spirit că ar avea influență” a spus Silviu Feroiu, la Antena 3. 

PNL nu o ”cunoaște” pe avocata Georgescu

Din prima reacție avută, PNL s-a delimitat de avocată, susținând că ”nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1 și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1”. 

Totuși, conform informațiilor transmise de Realitatea Plus, Adriana Georgescu a fost - ceea ce Sebastian Burduja confirmă - secretar general adjunct al PNL Sector 1, vreme de doi ani. Ea ar fi fost recomandată de conducerea națională a PNL și susținută prin votul celor din PNL Sector 1. Tot cu susținerea partidului, ea a fost și-n Ministerul Transporturilor, consilieră personală a liberalului Ion Popa, fost secretar de stat. 

Mama Adrianei Georgescu a fost judecătoare, iar avocata a moștenit o avere importantă de la aceasta, a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus. Cu toate acestea, se pare că avea o situație financiară delicată. Jurnalista lansează scenariul că banii pe care a apucat să-i încaseze avocata Georgescu ar fi ajuns la altcineva, având în vedere că aceștia i-ar fi putut rezolva problemele economice, fapt ce nu s-a întâmplat. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Adriana Georgescu
avocata
pnl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 31 minute
Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Publicat acum 8 ore si 34 minute
Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 31 Ian 2026
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
Publicat pe 31 Ian 2026
Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Publicat acum 11 ore si 4 minute
După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close