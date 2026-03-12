Soluțiile PSD pentru compensarea creșterii prețului la carburanți: Grindeanu îi cere lui Bolojan o analiză rapidă

„România are nevoie de un guvern funcțional, care să poată reacționa rapid la șocurile economice globale. Miniștrii PSD au lucrat deja la mai multe soluții pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți”, a transmis, joi, președintele PSD, pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu: „Îi solicit primului-ministru să analizeze și Guvernul să aprobe cât mai rapid măsuri”

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să analizeze propunerile miniștrilor PSD ai Energiei și Agriculturii, Bogdan Ivan și Florin Barbu, pentru ca problema prețurilor la carburanți să fie soluționată.

„Atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii sunt pregătiți să-i prezinte premierului aceste soluții. Îi solicit primului-ministru să analizeze și Guvernul să aprobe cât mai rapid măsuri”, a adăugat acesta.

Prețurile carburanților cresc zilnic, ca urmare a tensiunilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, în Iran.

