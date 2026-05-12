DCNews Politica AUR s-a răzgândit și merge la Cotroceni, în ciuda discuțiilor informale. Dan Dungaciu dezvăluie ce pune partidul pe masa lui Nicușor Dan
Data publicării: 12 Mai 2026

AUR s-a răzgândit și merge la Cotroceni, în ciuda discuțiilor informale. Dan Dungaciu dezvăluie ce pune partidul pe masa lui Nicușor Dan
Autor: Iulia Horovei

dan dungaciu aur george simion Președintele AUR, George Simion (s) și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu (d). Sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a precizat ce va face AUR în privința consultărilor de la Palatul Cotroceni și ce condiții impune în formarea unui posibil guvern.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a anunțat că partidul va participa la consultările formale anunțate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, „chiar dacă s-a forțat un pic spiritul Constituției, dacă nu litera ei, prin negocierile informale”.

Simion sau Georgescu pe lista propunerilor AUR de premier? Dungaciu: „Toate se discută”

Dan Dungaciu a mai spus că încă se poartă discuții în interiorul AUR pentru ca partidul să prezinte la Cotroceni o propunere de premier, fără să nege că președintele AUR, George Simion, sau fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, se află pe o astfel de listă: „Mandatul, în acest moment, este în lucru, discutăm care va fi poziționarea noastră. E o discuție (n.r. despre prezentarea la Cotroceni cu un nume de premier), dar încă nu s-a luat o decizie clară din acest punct de vedere. Toate aceste lucruri se discută în acest moment”, a mai punctat reprezentantul AUR, marți, la Digi24.

Condițiile AUR pentru a intra la guvernare

De asemenea, acesta a reiterat ideea transmisă de partid încă de la demararea moțiunii de cenzură în urma căreia Guvernul Bolojan a fost demis: AUR nu va susține un guvern din care nu face parte. „Dacă va fi vorba să ne asumăm guvernarea, va fi în jurul unui premier AUR și în jurul programului de guvernare pe care l-am schițat în linii generale și l-am făcut public. Asta e singura variantă pe care o avem”.

Întrebat dacă membrii AUR au fost sunați în această perioadă pentru posibile negocieri între partidele parlamentare, Dan Dungaciu a declarat: „Au fost foarte multe telefoane, influențe, sugestii și discuții în Parlament - și nu numai - în perspectiva constituirii viitoarelor majorități. Cred că au fost discuții cu partidele politice - nu cred, sunt convins. S-a discutat la diverse nivele cu toate partidele din Parlament”.

Comentarii (1)

udroiu   •   12 Mai 2026   •   17:59

Exact ce-i puneti pe masa o sa puna la gunoi

