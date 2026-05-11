DCNews Stiri Senatorul care n-a votat moțiunea de cenzură, exclus din partid
Data publicării: 11 Mai 2026

Senatorul care n-a votat moțiunea de cenzură, exclus din partid
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu ministrii guvernului Bolojan În total, șapte parlamentari care au semnat moțiunea de cenzură au anunțat că nu o vor vota. Foto: gov.ro

Un senator este înlăturat din conducerea grupului parlamentar și exclus din comisii importante după ce nu a fost de acord să voteze moțiunea împotriva guvernului Bolojan.

Viceliderul grupului senatorial PACE - Întâi România Nadia-Cosmina Cerva a anunţat, luni, în plen, excluderea parlamentarului Liviu Fodoca.

"De astăzi (luni - n.r.) nu mai este vicelider Liviu Fodoca şi este Cristian Rusu. Anunţăm excluderea din grupul parlamentar PACE - Întâi România a domnului senator Fodoca Liviu", a transmis Cerva.

Ca urmare, plenul Senatului a aprobat modificări în comisiile de specialitate propuse de Nadia-Cosmina Cerva, Fodoca fiind înlocuit în Comisiile de agricultură, muncă şi cultură de alţi membri ai grupului PACE - Întâi România, el urmând să activeze în Comisia pentru drepturile omului.

Liviu Fodoca a avut o reacție publică

Senatorul Liviu Fodoca a scris, luni, pe Facebook, că România nu îşi mai permite conflicte politice "fără sfârşit".

"Fiecare zi de blocaj politic generat de soţii PSD şi AUR înseamnă mai multă instabilitate, mai puţină încredere în instituţiile statului şi o economie tot mai apăsată. Criza politică nu se vede doar la televizor. Se vede în preţuri, în salarii, în facturi şi în viaţa de zi cu zi a românilor. Dacă nu se găseşte urgent o soluţie responsabilă, nota de plată va fi tot mai mare şi ea nu va fi achitată de cei care au creat-o, ci tot de românii care muncesc cinstit. România nu îşi mai permite conflicte politice fără sfârşit. România are nevoie de oameni politici asumaţi, responsabili şi capabili să pună interesul cetăţenilor mai presus de interesele de partid", a transmis Fodoca, conform Agerpres. 

Înainte de moțiunea de cenzură Fodoca a anunțat că nu va vota pentru demiterea lui Bolojan

După ce șase parlamentari ai Partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT, au anunțat pe 3 mai că nu vor vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, și senatorul PACE Liviu Fodoca a anunțat că va face la fel, deși a semnat moțiunea.

"Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor.

Acum, când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii, pozând în salvatori, când de fapt ei sunt cei vinovați pentru faptul că România a ajuns pe marginea prăpastiei. 

Românii nu mai pot fi convinși prin declarații de moment, ci au nevoie de fapte, de reforme reale și de o guvernare responsabilă, orientată spre cetățean. Din acest motiv, consider că este momentul ca sistemul politic bazat pe privilegii, sinecuri și jocuri de culise să fie trimis la coșul de gunoi al istoriei", a postat atunci Liviu Fodoca. După ce a semnat moțiunea, senatorul a lansat un alt val de acuzații la adresa PSD.

