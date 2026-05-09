€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Peter Magyar a devenit în mod oficial noul premier al Ungariei
Data publicării: 09 Mai 2026

Peter Magyar a devenit în mod oficial noul premier al Ungariei
Autor: Ioan-Radu Gava

Cine este Peter Magyar, liderul Tisza - Agerpres Peter Magyar, liderul Tisza - Agerpres

Peter Magyar a primit votul parlamentului și a devenit noul premier al Ungariei.

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul parlamentului rezultat din alegerile legislative desfăşurate pe 12 aprilie, unde a obţinut o victorie zdrobitoare împotriva naţionalistului Viktor Orban, transmit AFP, Reuters , dpa și Agerpres.

Conservatorul pro-european, care s-a afirmat pe scena politică ungară doar acum doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă şi o abţinere într-un parlament unde partidul său, Tisza, deţine 141 dintre cele 199 de locuri.

Procedura de vot s-a desfăşurat în absenţa lui Viktor Orban, care a renunţat la mandatul său de deputat. Orban s-a aflat la putere la Budapesta în ultimii 16 ani.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

peter magyar
ungaria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ministrul Dragoș Pîslaru prevede o viață lungă de interimat pentru Guvernul demis: Cel puțin până în iunie
Publicat acum 36 minute
Guvernul demis ține motoarele turate. Ilie Bolojan, vizită în teritoriu, la Centrala termoelectrică de la Iernut / video
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Elena Udrea: Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan! 
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Ce a făcut Guvernul Bolojan, pe repede înainte, chiar înainte de a fi demis. „O ipocrizie foarte bine promovată”
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan: E pentru prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei, un punct de cotitură. Chirieac: S-ar putea să avem cel mai bun președinte de după Revoluție
Publicat acum 3 ore si 20 minute
Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. L-ai cunoscut în telenovelele românești „Numai iubirea”, „Secretul Mariei” și alte producții celebre
Publicat acum 9 ore si 21 minute
De ce Europa și Rusia sărbătoresc diferit Victoria. Și cum o criză de nervi a lui Stalin ne-a schimbat istoria
Publicat acum 11 ore si 26 minute
Horoscop 9 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Rugămintea băiețelului
 
atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close