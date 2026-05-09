Peter Magyar a devenit în mod oficial noul premier al Ungariei

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul parlamentului rezultat din alegerile legislative desfăşurate pe 12 aprilie, unde a obţinut o victorie zdrobitoare împotriva naţionalistului Viktor Orban, transmit AFP, Reuters , dpa și Agerpres.

Conservatorul pro-european, care s-a afirmat pe scena politică ungară doar acum doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă şi o abţinere într-un parlament unde partidul său, Tisza, deţine 141 dintre cele 199 de locuri.

Procedura de vot s-a desfăşurat în absenţa lui Viktor Orban, care a renunţat la mandatul său de deputat. Orban s-a aflat la putere la Budapesta în ultimii 16 ani.