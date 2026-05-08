Peste 100 de percheziții la vămile din nord. Dosar de contrabandă cu polițiști de frontieră și angajați vamali
Data publicării: 08 Mai 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Girofar al unei masini de politie aprins noaptea Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Peste 100 de percheziții au loc vineri dimineață în mai multe puncte de frontieră din nordul României, într-un dosar de contrabandă și corupție care vizează inclusiv polițiști de frontieră și angajați vamali, potrivit România TV.

Percheziții la vămile din nord într-un dosar de contrabandă

Acțiunea se desfășoară simultan în mai multe puncte de trecere a frontierei de la granița de nord. Sunt vizate în special Siret și Vicovu de Sus, în județul Suceava, dar și Racovăț, în județul Botoșani.

Investigația este derulată în cadrul unor dosare penale care vizează fapte de contrabandă și corupție, cu suspiciuni legate de rețele formate între cetățeni români și ucraineni.

Cine este vizat 

În anchetă apar date privind implicarea a peste 20 de polițiști de frontieră și mai mult de 10 angajați vamali care lucrau în punctele de trecere vizate.

Anchetatorii spun că ar fi vorba despre o structură care facilita trecerea ilegală a unor bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu sprijin intern din sistem.

Desfășurarea anchetei la frontieră

Operațiunea este coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, alături de Poliția de Frontieră, cu sprijinul jandarmilor.

Se fac verificări atât la instituții, cât și la domiciliile persoanelor suspectate, în încercarea de a reconstrui traseul rețelelor de contrabandă.

În acest context, peste 100 de percheziții la vămile din nord sunt în desfășurare, fiind una dintre cele mai ample acțiuni de acest tip din ultima perioadă, iar ancheta continuă pe mai multe direcții.

Pe măsură ce verificările avansează, vămile rămân în centrul operațiunii, iar procurorii încearcă să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate și modul în care ar fi funcționat rețeaua de contrabandă.

