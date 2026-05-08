Falimentul Șantierului Naval Mangalia, între vânzarea în bloc și mega investiții și construcții navale, prin SAFE. Avertismentul lansat de Sindicatul Liber „Navalistul”

Tribunalul Constanţa a dispus, în 29 aprilie, intrarea în faliment a şantierului Damen Shipyards Mangalia iar CITR a fost desemnat lichidator judiciar. Activele șantierului - terenuri, infrastructură navală, utilaje, echipamente - vor fi vândute pentru a acoperi datoriile. Cu toate acestea, deși se cunoștea situația, comisiile reunite de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au dat raport favorabil solicitării Ministerului Apărării Naționale (MApN) cu privire la obținerea aprobării prealabile pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor pentru 15 proiecte propuse la finanțare prin Instrumentul ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Șantierul Naval Mangalia se află pe această listă, fiind invocat, nu o dată, de către ministrul Apărării, Radu Miruță.

Sindicatul Liber Navalistul cere ca vânzarea să protejeze și oamenii

Acum, Sindicatul Liber Navalistul solicită, printr-un punct de vedere adresat CITR, salvarea profilului industrial al Damen Shipyards Mangalia S.A. Sindicaliștii anunță că nu se opun vânzării Șantierului Naval Mangalia, dar cer ca vânzarea să protejeze și oamenii nu doar activele, sublinind faptul că un șantier naval fără muncitori specializați devine o platformă greu de repornit.

"Sindicatul Liber „Navalistul” înțelege situația juridică în care se află societatea, respectiv deschiderea procedurii falimentului prin Sentința nr. 549/28.04.2026, pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 3753/118/2024. De asemenea, Sindicatul nu ignoră faptul că, în procedura falimentului, lichidatorul judiciar are obligația legală de a urmări valorificarea activelor debitorului, maximizarea averii debitoarei și acoperirea pasivului într-o măsură cât mai ridicată.

Cu toate acestea, Sindicatul Liber „Navalistul” consideră că valorificarea activului funcțional „Șantierul Naval Mangalia” nu poate fi analizată exclusiv prin raportare la bunurile imobile, instalațiile, echipamentele, stocurile și celelalte elemente materiale incluse în pachetul de vânzare. În mod necesar, orice strategie serioasă de valorificare a unui șantier naval ca ansamblu funcțional trebuie să ia în considerare și componenta umană, respectiv forța de muncă specializată, calificările profesionale, autorizațiile, experiența acumulată, echipele operaționale formate în timp și know-how-ul local care permite utilizarea efectivă a infrastructurii. (...) Un șantier naval nu este funcțional doar pentru că are docuri, hale, macarale și linii de asamblare. Un șantier naval este funcțional pentru că există oameni capabili să opereze această infrastructură, să execute lucrări complexe, să respecte cerințe tehnice, de calitate și securitate, să gestioneze reparații, construcții, probe, recepții și activități industriale cu grad ridicat de specializare. Fără acești oameni, activul riscă să fie perceput de piață nu ca o afacere funcțională, ci ca o infrastructură grea, costisitoare și greu de repornit", transmite Sindicatul Liber „Navalistul”.

Poziția Sindicatului cu privire la vânzarea în bloc

"Sindicatul Liber „Navalistul” nu se opune, de principiu, valorificării în bloc a activului funcțional „Șantierul Naval Mangalia”. Dimpotrivă, vânzarea în bloc este, în mod evident, preferabilă unei valorificări fragmentate, deoarece păstrează unitatea economică a șantierului, evită dezmembrarea infrastructurii și creează premisa reluării activității de către un investitor industrial.

Sindicatul apreciază că valorificarea separată a activelor ar produce, cel mai probabil, o pierdere ireversibilă a caracterului funcțional al șantierului, ar reduce drastic șansele de reluare a activității navale la Mangalia și ar transforma procedura de faliment într-o lichidare de patrimoniu fără perspectivă industrială. Din acest motiv, Sindicatul consideră că opțiunea vânzării în bloc poate fi susținută, dar numai în măsura în care strategia și regulamentul sunt completate cu garanții minime privind păstrarea caracterului industrial al activului și tratarea forței de muncă specializate ca element relevant al valorificării.

Prin urmare, poziția Sindicatului nu este una de opoziție față de vânzarea în bloc, ci una de solicitare a completării strategiei și regulamentului de valorificare, astfel încât Adunarea Creditorilor să aprobe o procedură de vânzare care maximizează real valoarea activului, nu doar prețul imediat de adjudecare", mai transmite sindicatul.

Miruță: Niciun investitor nu vine să cumpere un pahar a cărui valoare este 87 dacă trebuie să dea pe el 187

La DCNews, ministrul Radu Miruță declarase că valoarea Șantierului Naval Mangalia este de 87 de milioane, iar datoriile de 180 de milioane. ”Niciun investitor nu vine să cumpere un pahar a cărui valoare este 87 dacă trebuie să dea pe el 187, că nu vine” întărea el, explicând ce plan avea prin SAFE, pe principiul - cităm - ”e dreptul meu, e curtea mea: ”M-am gândit: hai să adaugăm pe acest șantier o comandă suficient de mare, care, aplicată pe problema șantierului - valoare 80, datorii 180, să-l facă atrăgător, prin faptul că lipești comanda de el. În SAFE, am generat o comandă de două nave de patrulare și două nave vedetă de intervenție, undeva la o valoare estimată de 760 - 770 de mil. de euro”. Totuși, a spus și că nu are capacitate completă de producție și sunt necesare investiții.

Ministrul Economiei vorbea despre potențiali investitori

Ulterior, ministrul Economiei, Irineu Darău, aflat în Constanța la sfârșitul lunii aprilie, vorbise despre potențiali investitori pentru Șantierul Naval Mangalia.

”Situaţia e complexă pentru că avem o companie în faliment, aflată în procedură judiciară de faliment şi cumva aceste două linii trebuie să meargă în paralel. (...) Vedem cum pe aceste două linii paralele putem să ne mişcăm cât de repede se poate, dar încă o dată respectând legea şi ţinând cont de etapele procesului de faliment care nu depind de noi”, declarase Miruță.

În acest context expus, apar mai multe semne de întrebare, în primul rând dacă cineva și cine va face apel la falimentul declarat de Tribunalul București. Un astfel de apel s-ar judeca la Curtea de Apel București. Ce activități poate desfășura, în aceste momente Șantierul Naval Mangalia, odată declarat falimentul? Un expert consultat de DCNews ne-a spus că ”odată declarat falimentul, nu mai are voie decât activități de arhivare, pază”. În acest context, cum poate fi atribuită, prin SAFE, construcția de nave? Și care e rolul investitorilor? Prin apel, ar putea fi totuși anulat falimentul. Dar, dacă nu se va face asta, falimentul fiind totuși cerut chiar de Damen, conform expertului consultat de DCNews, nu se mai poate face nimic.

DCNews a încercat să obțină mai multe răspunsuri de la Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Ulterior am fost informați că vom primi un comunicat de presă după o ședință a CITR. Vor reveni cu informații suplimentare atunci când le vom avea.