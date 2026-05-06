Schimbări la vârful Coca Cola România

„Aceste numiri reflectă valoarea echipei noastre și focusul constant pe dezvoltarea de competențe care generează creștere sustenabilă. Îi felicit pe toți colegii promovați pentru această evoluție meritată – este o recunoaștere a performanței, a responsabilității asumate și a potențialului de a avea impact la scară mai mare. Prin aceste schimbări, ne întărim echipa locală de senior management și continuăm să construim o organizație pregătită să livreze rezultate cu impact pozitiv pentru partenerii noștri, comunități și mediu – atât în România, cât și la nivel de Grup”, a declarat Cornel Cărămizaru, General Manager, Coca-Cola HBC România.

Alice Nichita a fost numită Head of Sustainability la nivel de Grup, după ce a ocupat funcția de Director Corporate Affairs & Sustainability la Coca-Cola HBC România. În rolul anterior, ea a condus agenda de sustenabilitate a companiei, promovând inițiative cheie de advocacy, comunicare și relații guvernamentale și construind parteneriate solide cu diverși stakeholderi. Una dintre principalele sale realizări a fost rolul central în implementarea Sistemului de Garanție-Returnare din România, unul dintre cele mai mari proiecte de economie circulară din Europa. De asemenea, a fost președintă a Asociației Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (APBRS) și a Asociației Naționale pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR).

Cristian Moldovan este desemnat Director Corporate Affairs & Sustainability în cadrul Coca-Cola HBC România. Cristian s-a alăturat companiei în 2018. De-a lungul timpului, a acumulat o experiență solidă în Afaceri Publice, Comunicare și Sustenabilitate, cu expertiză robustă în relația cu stakeholderii companiei, mai ales în domenii legislative. În rolurile sale anterioare a contribuit semnificativ la mai multe proiecte de business și sustenabilitate, precum demersurile de advocacy împotriva taxării discriminatorii sau implementarea Sistemului de Garanție-Returnare în România. În 2025, Cristian s-a alăturat echipei de Public & Regulatory Affairs a Grupului, în rolul de Packaging Regulatory Manager.

În noul rol, alături de echipa locală, Cristian va coordona agenda de Corporate Affairs & Sustainability, având ca obiective consolidarea reputației companiei, dezvoltarea parteneriatelor cu stakeholderii și susținerea unui cadru de reglementare echilibrat, precum și accelerarea inițiativelor de sustenabilitate și a comunicării strategice care sprijină creșterea pe termen lung a businessului.

Cristian Munteanu s-a alăturat echipei de Commercial Excellence la nivel de Grup în rolul de Revenue Growth Management (RGM) Manager. Cu 17 ani de experiență în companie, el a jucat un rol esențial în conturarea strategiei comerciale din România, ocupând diverse funcții în departamentele Insights, Category Development, Trade Marketing și RGM. În calitate de Director Commercial Excellence, a avut un rol cheie în dezvoltarea capabilităților RGM. Împreună cu echipa sa, a condus transformări majore, inclusiv inițiative de optimizare a investițiilor comerciale.

Cristian este succedat de Cristina Botgros, care a preluat funcția de Director Commercial Excellence la Coca-Cola HBC România. Cu peste 18 ani de experiență în domeniile Financiar, Vânzări și Comercial, Cristina aduce expertiză solidă în strategie comercială, managementul performanței și leadership cross-funcțional. Anterior, a deținut poziții-cheie la Molson Coors Romania și a contribuit la proiecte locale și regionale CEE, promovând inovația și lansarea de produse care au consolidat performanța pe piață și parteneriatele strategice.

În noul rol, alături de echipa sa, Cristina se va concentra pe dezvoltarea strategiei comerciale care să susțină accelerarea unui model de business eficient, sustenabil si adaptat contextului de piață, cu scopul de a facilita îndeplinirea obiectivelor de business și de a răspunde cu agilitate nevoilor clienților și ale consumatorilor. De asemenea, va continua să dezvolte activ capabilitățile echipei comerciale, valorificând colaborarea interdepartamentală în vederea maximizării rezultatelor de business.

Marina Gainova a preluat rolul de Head of Talent Development la nivel de Grup, după ce a ocupat funcția de Director People & Culture România. Cu peste 20 de ani de experiență în cadrul sistemului Coca-Cola, Marina a deținut roluri de conducere în Rusia, Irlanda și România, având expertiză în managementul talentelor și dezvoltarea organizațională. În România, s-a concentrat pe consolidarea angajamentului angajaților și implementarea unei mentalități orientate către creștere, pe dezvoltarea bazei de talente și relansarea Programului Management Trainee.

Marina este succedată de Alina Gamauf, care preia funcția de Director People & Culture pentru Coca-Cola HBC România. Cu peste 16 ani de experiență internațională în România, Germania, Austria și Italia, Alina a fost anterior People & Culture și Corporate Affairs Director la Carrefour România, coordonând echipe mari și proiecte complexe de transformare. Experiența sa include roluri în investment banking și retail, cu expertiză în integrare M&A, tranziții de leadership și implementarea sistemelor HR pentru salarizare și performanță. În noul rol, alături de echipa sa, Alina se va concentra pe strategia de recrutare, pregătire și engagement al forței de vânzări, care să susțină un model de business mai agil și mai eficient, pentru a răspunde mai rapid nevoilor pieței și pentru a crește calitatea execuției. De asemenea, va accelera dezvoltarea unui rețele solide de talente la toate nivelurile organizației și va continua să construiască o strategie de recompensare competitivă, care să susțină creșterea sustenabilă și să asigure atragerea și dezvoltarea celor mai valoroși oameni.