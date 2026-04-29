Cum a scăpat România de FMI. Acordul „invizibil” care a ținut economia pe linia de plutire

Economistul Andrei Caramitru a declarat, la DC News, că România se află într-o situație economică delicată și ar fi trebuit să intre deja într-un acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în urma deficitului bugetar ridicat. Cu toate acestea, am fost salvați.

„Noi trebuia să fim demult la FMI după un deficit de 9%. Ce s-a întâmplat? Și asta nu înțelege lumea și nu înțeleg acești oameni care nu știu ce vor să facă... să se sinucidă politic, altfel nu-mi explic. Dar noi trebuia să fim deja cu FMI. Ce s-a întâmplat? Suntem într-o structură de fond monetar „light”, aș numi-o așa. Ce s-a întâmplat? Pentru că nimeni nu voia să colapsăm aici. Au spus așa: În loc de un an să te restructurezi, ceea ce ar fi însemnat o scădere de PIB groaznică, ca în 2008, faceți pe cinci ani, lejer, „light”. Adică, în loc să te pui la o operație dură, cu forcepsul, stai cinci ani.

Și au zis: Vă mai dăm și bani în plus, SAFE, ca să compensați scăderea din cealaltă parte. Deci a fost un echilibru, ca să nu avem o scădere economică, să ne reajustăm după patru ani, să creștem după aceea frumos.

Asta a fost planul făcut, mult mai „light”. E ca și cum ești bolnav și, în loc să te duci să-ți facă o operație pe viu, te pune în cea mai frumoasă clinică elvețiană. Tot bolnav ești, nu-ți e bine, dar măcar te faci bine mai plăcut.

Noi avem acest plan și planul spune: Trebuie să listezi niște companii, trebuie să restructurezi niște lucruri, pentru că nimeni nu-ți dă bani pe gratis. Noi acum spunem nu. Ce s-a întâmplat? PSD-ul... practic nu există o justificare decât prin faptul că următoarele măsuri care au fost semnate... și e irelevant că se cheamă Bolojan sau oricine era premier, putea să fie oricine... e irelevantă persoana în acest moment. Trebuie să faci acele lucruri, pentru că așa e contractul. În momentul în care spui „nu vreau să fac asta” și te duci și cu AUR, toată lumea va vinde”, a zis Andrei Caramitru la DC News.

