Subcategorii în Economie

DCNews Economie Cum a scăpat România de FMI. Acordul „invizibil" care a ținut economia pe linia de plutire
Data actualizării: 09:23 29 Apr 2026 | Data publicării: 09:22 29 Apr 2026

EXCLUSIV Cum a scăpat România de FMI. Acordul „invizibil” care a ținut economia pe linia de plutire
Autor: Anca Murgoci

bani / Fotografie de la Atlantic Ambience: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/estompare-ince-o-are-aur-auriu-12969343/ bani / Fotografie de la Atlantic Ambience: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/estompare-ince-o-are-aur-auriu-12969343/

România se află în criză peste criză.

Economistul Andrei Caramitru a declarat, la DC News, că România se află într-o situație economică delicată și ar fi trebuit să intre deja într-un acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în urma deficitului bugetar ridicat. Cu toate acestea, am fost salvați.

„Noi trebuia să fim demult la FMI după un deficit de 9%. Ce s-a întâmplat? Și asta nu înțelege lumea și nu înțeleg acești oameni care nu știu ce vor să facă... să se sinucidă politic, altfel nu-mi explic. Dar noi trebuia să fim deja cu FMI. Ce s-a întâmplat? Suntem într-o structură de fond monetar „light”, aș numi-o așa. Ce s-a întâmplat? Pentru că nimeni nu voia să colapsăm aici. Au spus așa: În loc de un an să te restructurezi, ceea ce ar fi însemnat o scădere de PIB groaznică, ca în 2008, faceți pe cinci ani, lejer, „light”. Adică, în loc să te pui la o operație dură, cu forcepsul, stai cinci ani.

Și au zis: Vă mai dăm și bani în plus, SAFE, ca să compensați scăderea din cealaltă parte. Deci a fost un echilibru, ca să nu avem o scădere economică, să ne reajustăm după patru ani, să creștem după aceea frumos.

Asta a fost planul făcut, mult mai „light”. E ca și cum ești bolnav și, în loc să te duci să-ți facă o operație pe viu, te pune în cea mai frumoasă clinică elvețiană. Tot bolnav ești, nu-ți e bine, dar măcar te faci bine mai plăcut.

Noi avem acest plan și planul spune: Trebuie să listezi niște companii, trebuie să restructurezi niște lucruri, pentru că nimeni nu-ți dă bani pe gratis. Noi acum spunem nu. Ce s-a întâmplat? PSD-ul... practic nu există o justificare decât prin faptul că următoarele măsuri care au fost semnate... și e irelevant că se cheamă Bolojan sau oricine era premier, putea să fie oricine... e irelevantă persoana în acest moment. Trebuie să faci acele lucruri, pentru că așa e contractul. În momentul în care spui „nu vreau să fac asta” și te duci și cu AUR, toată lumea va vinde”, a zis Andrei Caramitru la DC News.

Comentarii (1)

Fapte si realități   •   29 Aprilie 2026   •   09:37

PNL ,PD,USR PNT -CD ...aceiași oameni de 35 de ani dau economia de gard sistematic si deși rar au câștigat alegerile au guvernat cu lozinci
Ba mai mult încearcă sa provoace ura si denatureaza realitatea in timp ce dau tribut celor din exterior părți performante ale dconomiei romanesti
PSD are șansa istorica sa scape de acești extremiști cu orice cost politic ,singurul partid care in ciuda greșelilor mari a facut performanta economică si a băgat România in NATO si a încheiat negocierile cu UE.

