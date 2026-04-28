DCNews Economie Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Data publicării: 09:22 28 Apr 2026

EXCLUSIV Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Autor: Anca Murgoci

agerpres_18812533 Andrei Caramitru / agerpres

Avem criză politică, posibilă cădere de Guvern. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan?

Ce i-ar spune Andrei Caramitru lui Nicușor Dan dacă ar fi consilierul președintelui?

„Dacă aș fi consilierul lui Nicușor Dan, dar nu sunt și nici nu am aspirații de genul, ce aș spune? Simplu: Care ar fi sfatul meu? Lași discuția X, Y, Z. Trebuie să spui clar care este situația reală la nivel economic, astfel încât toată lumea să o înțeleagă. Se pare că mulți nu au înțeles-o, inclusiv din interiorul sistemului și din rândul populației”, a zis Andrei Caramitru într-o emisiune moderată de Bogdan Chirieac unde a fost invitat și ambasadorul Adrian Zuckerman, la DC News.

„A ieșit Mugur Isărescu și a dat toate indicațiile”, a spus Bogdan Chirieac.

„Mugur Isărescu este un tehnic. Președintele are mandat. Așa, să continui cu sfatul: Îi bagi pe toți într-o cameră. Faci o întâlnire de tip „Snagov” și le spui: „Bă, băieți, ori înțelegem să facem aceste lucruri, să zicem 10 măsuri, dintre care poate nu le putem face pe toate. Trebuie să alegem 7 din 10 sau poate 5 din 10, ca să ieșim măcar pe jumătate din groapă. Nu mă interesează care sunt acele 5. Negociați între voi și ajungeți la ele”.


Altfel, nu o să mai fie bani pentru nimic. Iar problema este următoarea: Nu e vorba că pierdem 15 ani, cum au făcut grecii. În Grecia, salariile sunt și acum mai mici decât erau acum 15-17 ani, iar prețul caselor este, de asemenea, mai mic decât atunci. Ca să înțelegem în ce situație gravă putem ajunge”, a zis Andrei Caramitru într-un interviu la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Scenarii după căderea Guvernului Bolojan. Caramitru: Euro, la 7 lei! Și lucrurile nu se opresc aici / video 

Continuarea, aici: 

andrei caramitru
adrian zuckerman
guvern
ilie bolojan
