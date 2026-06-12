Rata inflației a crescut în luna mai. Serviciile s-au scumpit cu 13,53%

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Rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,85% în luna mai.

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"Indicele preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 a fost 10,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 - mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 - mai 2025) a fost 9,4%", se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,69%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 - mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 - mai 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,4%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.