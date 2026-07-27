O nouă dronă în spațiul aerian al României. Două avioane F-16, ridicate de la sol

Avion F-16 al României. F-16, România. Aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române. Foto: MApN via DefenseRomania.ro

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. MApN anunță că două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol.

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Potrivit MApN, după ce ținta a fost dedectată de sistemul de supraveghere, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47", transmite MApN.

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Drona nu a fost doborâtă

De această dată drona nu a fost doborâtă. Potrivit MApN, ea a stat puțin timp în spațiul aerian al României, apoi s-a îndreptat spre Ucraina.

"Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", mai transmite MApN.

Trei drone neutralizate în trei zile consecutive

Precizăm că în ultimele trei zile au fost doborâte trei drone militare care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Ultima a fost doborâtă duminică dimineața, atunci când una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina.

Celelalte două drone au fost neutralizate vineri, 24 iulie și sâmbătă, 25 iulie.