Definitivat 2026: Rezultatele finale. Ce mai pot face profesorii

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Astăzi, 27 iulie, se afișează rezultatele finale la examenul de definitivat în învățământ 2026.

Rezultate finale definitivat 2026: Profesorii nemulțumiți de notele inițiale au depus contestații în zilele de 21 și 22 iulie. Ei nu și-au putut vedea lucrarea înainte. O pot vedea acum, fără ca acest aspect să mai vină cu vreo schimbare.

După publicarea rezultatelor finale la Definitivat 2026, profesorii nemulțumiți de note își pot analiza lucrarea și greșelile făcute, dar vizualizarea efectivă a lucrării nu le va aduce nici reevaluarea, nici modificarea notelor acordate, arată metodologia examentului de definitivat 2026.

Definitivat 2026. Sub media 8, candidații nu pot avansa în carieră și pot fi angajați doar pe perioadă determinată

Cine nu ia nota 8 la examenul de definitivat rămâne la statutul de debutant și nu poate avansa în carieră. Astfel, pentru a promova examentul, media notelor la proba scrisă și inspecție trebuie să fie peste 8. Dacă nu au obținut media peste opt, candidații pot fi angajați doar pe perioadă determinată, rămân la statutul de debutant și nu pot avansa în cariera didactică.

Rezultatele inițiale au arătat că peste 6.300 de profesori debutanți au promovat examenul național de Definitivat 2026, ei obținând media minimă necesară. Acum, ei vor dobândi dreptul de practică în învățământul preuniversitar.