România a semnat aderarea la unul dintre cele mai importante tratate diplomatice din Asia de Sud-Est

Sursa foto: Freepik, @aileenchik

România, alături de Suedia, Polonia și Lituania, a aderat oficial la Tratatul de Amiciție și Cooperare în Asia de Sud-Est (TAC).

România, Suedia, Polonia și Lituania au aderat oficial la Tratatul de Amiciție și Cooperare în Asia de Sud-Est (TAC). Cele patru țări au semnat aderarea în cadrul unei ceremonii găzduite de Filipine, devenind cele mai noi state care s-au angajat să respecte principiile privind relațiile pașnice și ajutorul reciproc. Republica Filipine deține în acest an președinția Asociației Statelor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

„Deși TAC a fost conceput inițial în Asia de Sud-Est, principiile sale nu au fost niciodată limitate geografic”, a afirmat ministra filipineză de externe, Ma. Theresa Lazaro. „Ceea ce a început ca un document regional de referință între cinci națiuni a evoluat de atunci într-un proiect cu o amploare mult mai mare și cu un caracter durabil”, a completat aceasta.

Evenimentul a marcat cinci decenii de la instituirea pactului regional. Tratatul a fost semnat în timpul primului summit ASEAN, în 1976, la Bali, în Indonezia, de statele fondatoare.

Conform tratatului, țările implicate au hotărât să nu intervină în afacerile interne ale altor țări, să respecte integritatea teritorială, să rezolve problemele pe cale diplomatică și să evite amenințările cu forța sau începerea războaielor.

Numeroase acorduri regionale noi

Filipinele au încheiat cele patru zile de eveniment cu numeroase acorduri regionale noi care au fost stabilite între parteneri.

„Privite în ansamblu, aceste reuniuni demonstrează capacitatea durabilă a ASEAN de a aduce statele la aceeași masă, de a încuraja dialogul, de a consolida parteneriatele și de a construi consens într-o perioadă marcată de incertitudini geopolitice tot mai mari”, a declarat Lazaro într-o conferință de presă organizată după încheierea reuniunilor.

Unul dintre documentele majore a fost comunicatul comun. Prin el au fost prezentate pozițiile ASEAN asupra problemelor regionale. Au fost aprobate și modalitățile de colaborare dintre părțile contractante ale TAC din Asia de Sud-Est.

Turcia a fost acceptată ca fiind cel de-al 12-lea partener de dialog. Germania și Qatarul au primit statutul de partener sectorial de dialog. Reuniuni trilaterale cu Turcia, Norvegia, Elveția și Brazilia au mai fost făcute de către organizație, potrivit Inquirer.net.

CITEȘTE ȘI: China face exerciţii militare cu muniţie reală în Strâmtoarea Taiwan

