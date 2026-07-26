Presa din Rusia a publicat mesajul lui Nicușor Dan, dar mai pe scurt: Ce a ales TASS să elimine / FOTO: magnific.com @ laskoart

Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan după doborârea unei drone în spațiul aerian al României a ajuns și în presa de stat din Rusia. A ajuns însă într-o formă mai... scurtă.

TASS a ales să preia doar fragmente din declarația șefului statului și a eliminat pasajele în care Rusia era menționată.

Rezultatul este un text care păstrează informația despre intervenția militară, dar lasă deoparte tocmai elementele care explicau contextul incidentului și reacția oficială a autorităților române. O coincidență editorială sau o selecție atentă a informațiilor? Fiecare cititor poate observa diferențele dintre mesajul integral și versiunea publicată de agenție.

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Ce a transmis integral Nicușor Dan

Președintele României a anunțat că o nouă dronă a fost neutralizată de un avion F 16 al Forțelor Aeriene Române.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia”.

Mesajul nu s-a oprit însă aici. Nicușor Dan a explicat că investigațiile privind incidentele din ultimele zile continuă și că ancheta desfășurată după incidentul de vineri a stabilit că aparatul era o dronă de tip Shahed, model folosit de Federația Rusă în războiul din Ucraina. Președintele a anunțat și intenția României de a formula un protest diplomatic împotriva Federației Ruse după finalizarea cercetărilor privind celelalte două drone.

Totodată, șeful statului a transmis unul dintre cele mai ferme mesaje formulate până acum pe acest subiect.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României”.

Nicușor Dan a subliniat că spațiul aerian al României reprezintă și spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene.

Ce a publicat TASS și ce a dispărut din relatare

Agenția oficială de presă a Federației Ruse, TASS, a publicat materialul sub titlul „Al treilea UAV din ultimele zile a fost doborât deasupra României”. În relatarea sa, agenția a păstrat doar începutul declarației președintelui, respectiv informațiile despre ora și locul în care drona a fost interceptată.

După acest pasaj, textul sare direct la precizarea că autoritățile române continuă investigațiile privind dronele doborâte în weekend.

Între cele două idei lipsește însă partea care explică de ce incidentul este considerat unul grav. Nu mai apare faptul că prima dronă a fost identificată drept Shahed. Nu mai apare anunțul privind protestul diplomatic pregătit de România. Nu mai apare nici acuzația potrivit căreia Federația Rusă încalcă în mod repetat spațiul aerian românesc.

În schimb, TASS a păstrat formula standard pe care o introduce frecvent în articolele sale, potrivit căreia Facebook este interzis în Rusia, iar compania Meta este considerată organizație extremistă de autoritățile de la Moscova. Aparent, această informație a încăput fără dificultate în material. Declarațiile despre Rusia, nu.

Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe

În urma incidentului de duminică, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev.

Convocarea a avut loc după seria incidentelor produse în ultimele zile și în contextul încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României.