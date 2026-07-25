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DCNews Stiri Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă în Germania. O persoană a murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă în Germania. O persoană a murit

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 25 Iul 2026
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Girofar al unei masini de politie aprins noaptea
Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Incident aviatic în Germania.

Un accident aviatic s-a produs sâmbătă în localitatea Ganderkesee, din landul Saxonia Inferioară, Germania, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o locuință. Echipele de intervenție au ajuns de urgență la fața locului, în jurul orei 11:00, unde au găsit o scenă dramatică: aeronava era înfiptă în acoperișul unei case.

Potrivit poliției, o persoană și-a pierdut viața în urma accidentului, însă autoritățile nu au confirmat deocamdată dacă victima este pilotul avionului.

Poliția din Delmenhorst desfășoară căutări pentru o altă persoană despre care se crede că se afla la bordul aeronavei în momentul impactului. Primele informații arată că avionul s-a prăbușit peste locuința unei familii.

Din fericire, proprietarii casei nu se aflau în interior în momentul producerii accidentului. Cu toate acestea, echipele de intervenție au izolat zona, deoarece există temeri că imobilul s-ar putea prăbuși din cauza avariilor structurale provocate de impact.

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