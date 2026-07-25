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În lipsa consilierilor de carieră din sistemul preuniversitar, profesorul Ion-Ovidiu Pânișoară a venit cu cel mai important sfat pentru elevi înainte de alegerea facultății.

Cel mai important sfat pentru un elev de clasa a XII-a înainte de alegerea facultății: Nu pierde trei ani

Care este cel mai important sfat pe care un consilier de carieră l-ar da unui elev de clasa a XII-a înainte de alegerea facultății? În România, acest rol lipsește aproape complet din sistemul preuniversitar, deși în multe dintre țările spre care aspirăm reprezintă un element esențial al orientării profesionale a tinerilor. Despre această problemă, dar și despre multe alte teme de interes din domeniul educației, s-a discutat în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „DC Edu”, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, la care au participat Robert Florea, director adjunct al CMBRAE, profesorul universitar Ion-Ovidiu Pânișoară și jurnalistul Val Vâlcu.

"Nu trebuie să te gândești doar la ceea ce îți place..."

Val Vâlcu: "Ce sfaturi ați da părinților, absolvenților, dacă ați fi consilier de carieră? Am văzut că la noi lipsește această piesă foarte importantă".

Ion-Ovidiu Pânișoară: "Nici nu există consilier de carieră în sistemul pre-universitar, din păcate. Ar trebui să te gândești la mai multe lucruri ca tânăr. Nu trebuie să te gândești doar la ceea ce îți place. Trebuie să te gândești la ceea ce îți place să faci. Facultatea este doar un stagiu care te pregătește pentru viața adultă, pentru a face ceva în viață. Poate e frumos să înveți o materie, poate îți place să o studiezi, dar ce vei face tu mai departe în viață cu ea? Ți se potrivește? Mergi și fă un mic internship. Observă ce se întâmplă în zona respectivă. Sunt oamenii în jurul tău care s-ar putea să facă ceea ce îți dorești să faci tu".

Val Vâlcu: "Ar trebui să facă internship-ul în clasa a XI-a sau a XII-a"?

Ion-Ovidiu Pânișoară: "Da! Este o experiență de viață. Multe facultăți din străinătate cer să ai un internship oricum. De ce acele facultăți cer să vii să demonstrezi că ai încercat ceva? Tânărul trebuie să vadă, în mici experiențe, nu în facultăți în care stă 3 ani, ci în perioade de o săptămână, două, trei, diverse domenii pentru a nu pierde timp".

Val Vâlcu: "În săptămâna de 'Școala Altfel' ar putea să nu meargă cu clasa la muzeu, ci să meargă fiecare într-o anumită întreprindere".

Ion-Ovidiu Pânișoară: "Poate ar trebui să regândim aceste sisteme pentru a nu deveni doar o cireașă pe un tort stricat. Cred că e momentul să regândim sistemul. Mă uit în ochii decidenților, dar mă uit de fiecare dată și mă uit degeaba. Mă refer la nivelul Ministerului Educației. Avem resurse, avem pedagogi, avem profesori, avem consilieri, avem mulți oameni de calitate. Sunt mulți oameni care știu carte și pe care îi putem pune la treabă. Lăsăm la o parte orice orgoliu și hai să creăm o echipă în acest sens".

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