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Cutremur, sâmbătă după-amiază, în zona seismică Vrancea

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 25 Iul 2026
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Un cutremur s-a produs, sâmbătă, în zona seismică Vrancea.

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs sâmbătă după-amiază, la ora 15:13, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit specialiştilor de la INCDFP, seismul a avut loc la adâncimea de 101,3 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41 km sud de Buzău, 57 km sud de Focşani, 73 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Braşov şi 69 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. 

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