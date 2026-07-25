Rujeola face ravagii în SUA. Peste 2.300 de cazuri confirmate în doar șapte luni - foto AI

Cazurile de rujeolă din SUA au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani, potrivit noilor date publicate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Statele Unite au înregistrat 2.318 cazuri confirmate de rujeolă în 2026, la doar șapte luni de la începutul anului, depășind deja totalul din 2025, când au fost raportate 2.289 de cazuri. Anul trecut, doi copii nevaccinați au murit din cauza bolii, potrivit BBC.

Creșterea numărului de îmbolnăviri vine pe fondul accentuării reticenței față de vaccinare în SUA în ultimii ani, fenomen care a dus la scăderea ratelor de imunizare.

În luna noiembrie, o comisie urmează să decidă dacă Statele Unite își vor pierde statutul de țară care a eliminat rujeola, statut pe care Canada l-a pierdut anul trecut.

O țară își pierde acest statut dacă înregistrează transmiterea continuă, timp de cel puțin un an, a aceleiași tulpini a virusului rujeolei.

Mai multe îmbolnăviri în 18 luni decât în ultimii 25 de ani

În ultimele 18 luni, SUA au raportat mai multe cazuri de rujeolă decât în cei 25 de ani anteriori la un loc. Virusul, recunoscut prin erupția cutanată roșie caracteristică, infecta milioane de copii anual înainte de apariția vaccinului. Extrem de contagioasă, boala poate fi fatală, iar unii pacienți dezvoltă complicații pe termen lung, precum encefalita sau așa-numita „amnezie imunitară”, care afectează memoria sistemului imunitar și îl face mai vulnerabil la alte infecții.

Anul trecut, un focar izbucnit în comunitatea menonită din Texas a provocat moartea a doi copii nevaccinați și a unui adult nevaccinat din statul vecin, New Mexico.

În ultima lună, statele Virginia și Pennsylvania s-au confruntat cu noi focare de rujeolă, iar autoritățile din Utah continuă să gestioneze un grup de infectări început încă de anul trecut.

Până în prezent, 45 de state americane au raportat cazuri de rujeolă.