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A doua dronă doborâtă în România de aceiaşi piloți. Nicuşor Dan a făcut anunţul. Prima reacţie de la MApN / update

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 25 Iul 2026
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avion f16 in zbor
Imagine ilustrativă cu un avion F16. Foto: Unsplash

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat doborârea încă unei drone în spaţiul aerian românesc.

Update 10:27: Iată primele imagini cu momentul doborârii dronei de sâmbătă. 

UPDATE 09:27

„Piloții noștri au doborât o a două dronă intrată în spațiul aerian românesc!

În această dimineață, la 08:22, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României.

Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina”, scrie Ministerul Apararii Nationale pe pagina de Facebook

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"În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Şi Ministerul Apărării Naţionale a transmis o reacţie. 

"Sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.
 
Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.
 
Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.
 
Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.
 
Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
 
Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile", transmite MApN.

Radu Miruţă a confirmat doborârea

"Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc", a scris ministrul interimar al Apărării pe Facebook. 

Două RO-Alerturi la Tulcea

Locuitorii din Tulcea au primit, sâmbătă, un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sfătuiţi să se adăpostească.

Mesajul transmis populaţiei precizează: "Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 minute."

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT pe transmis de către autorităţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă. 

Amintim că vineri, 24 iulie, o dronă a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F16 în judeţul Buzău. 

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drona
nicusor dan
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Comentarii (3)

Cris   •   25 Iulie 2026   •   10:05

Mihăiță, puiule, ești bolnav, bre@

ioan   •   25 Iulie 2026   •   09:41

alti 500k dolari arsi

Mihai   •   25 Iulie 2026   •   09:39

Bolojan continuă să tacă dovedind încă o dată ce spun apropiații lui cum că acesta manifestă o ură viscerală față de militari.
Avem un prim-ministru demis care face tot ce poate pentru a lovi în apărarea țării și în siguranța națională. Vă dați seama ce mult urăște Pinocchio O Sprânceană militarii,la și Armata dacă nu a reușit să își înghită fierea și să spună două cuvinte de apreciere pentru piloții militari?
Sunt convins că Bolojan și-ar fi dorit ca pilotul român să rateze sau chiar să se prăbușească și astfel să economisească o pensie, banii fiind direcționați către salariile grase ale funcționarilor guvernamentali care îl slugăresc.

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