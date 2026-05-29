€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri O dronă rusească a explodat în Galați VIDEO. Deputat USR: Am vorbit cu oameni din acel bloc, unii îmi sunt prieteni
Data publicării: 29 Mai 2026

O dronă rusească a explodat în Galați VIDEO. Deputat USR: Am vorbit cu oameni din acel bloc, unii îmi sunt prieteni
Autor: Roxana Neagu

drona galati bloc
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a explodat.

”În această noapte, o dronă rusească a ajuns din nou deasupra Galațiului.

În timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra localităților ucrainene aflate la granița cu România, una dintre drone a pătruns în spațiul aerian românesc și a ajuns deasupra municipiului Galați.

A lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbușit pe acoperiș și a explodat. Din fericire, nu vorbim despre pierderi de vieți omenești, însă există persoane rănite, iar consecințele puteau fi mult mai grave.

Am vorbit cu oameni din acel bloc. Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte și bucăți din dronă împrăștiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galați.

Și poate acesta este lucrul cel mai greu de explicat. România nu este în război. Dar războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre. Uneori îl vedem pe cer. Alteori îi vedem urmele pe străzile orașului.

Tocmai de aceea cred mai mult ca oricând că România trebuie să fie puternică. Trebuie să investim în apărare, în tehnologie, în capacitatea de a ne proteja oamenii și comunitățile. Nu pentru că vrem război. Ci pentru că vrem să fim pregătiți să îl ținem departe de casele noastre.

În această noapte, toți românii au avut încă un memento dureros că pacea și siguranța nu sunt lucruri care vin de la sine. Ele trebuie apărare în fiecare zi” scrie deputatul USR Bogdan Rodeanu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drona galati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Justinianus   •   29 Mai 2026   •   08:07

A cazut asa din senin sau a fost doborata de avioanele ridicate la ordin NATO? Pe tik tok zic unii ca a fost lansata din Ukraina..

Gogu   •   29 Mai 2026   •   07:58

Ne va explica Miluta cum PSD e de vina.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Psihologul Radu Leca, despre frica și haosul produse de drona căzută în Galați. Cum se instalează panica și ce o oprește în primele minute ale unei crize
Publicat acum 15 minute
Dronă căzută la Galaţi. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat CSAT
Publicat acum 47 minute
ASE București intră în elita mondială a școlilor de business
Publicat acum 57 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Patologii vertebrale și soluții chirurgicale. Dr. Vadim Palii (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 56 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 9 ore si 27 minute
Sinecuri și numiri politice. Bogdan Chirieac: Asistăm la baronizarea USR-ului. Seamănă tot mai mult cu PSD și PNL
Publicat acum 4 ore si 9 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
Publicat acum 2 ore si 37 minute
”De două ori noroc, drona rusească a trecut pe deasupra blocului în care locuiesc. Am văzut-o din balcon”
Publicat acum 57 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close