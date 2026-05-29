O dronă rusească a explodat în Galați VIDEO. Deputat USR: Am vorbit cu oameni din acel bloc, unii îmi sunt prieteni

”În această noapte, o dronă rusească a ajuns din nou deasupra Galațiului.

În timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra localităților ucrainene aflate la granița cu România, una dintre drone a pătruns în spațiul aerian românesc și a ajuns deasupra municipiului Galați.

A lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbușit pe acoperiș și a explodat. Din fericire, nu vorbim despre pierderi de vieți omenești, însă există persoane rănite, iar consecințele puteau fi mult mai grave.

Am vorbit cu oameni din acel bloc. Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte și bucăți din dronă împrăștiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galați.

Și poate acesta este lucrul cel mai greu de explicat. România nu este în război. Dar războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre. Uneori îl vedem pe cer. Alteori îi vedem urmele pe străzile orașului.

Tocmai de aceea cred mai mult ca oricând că România trebuie să fie puternică. Trebuie să investim în apărare, în tehnologie, în capacitatea de a ne proteja oamenii și comunitățile. Nu pentru că vrem război. Ci pentru că vrem să fim pregătiți să îl ținem departe de casele noastre.

În această noapte, toți românii au avut încă un memento dureros că pacea și siguranța nu sunt lucruri care vin de la sine. Ele trebuie apărare în fiecare zi” scrie deputatul USR Bogdan Rodeanu.