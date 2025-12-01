Corneliu Ștefan: La mulți ani, România!

Astăzi ne reamintim nu doar cine suntem, ci și câte putem realiza împreună atunci când rămânem uniți și suntem aceeași echipă, zi de zi, precizează Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.
"România și Dâmbovița cresc prin oamenii ei - prin fiecare gest și prin fiecare pas înainte.
La mulți ani, România!
La mulți ani tuturor românilor și dâmbovițenilor, oriunde s-ar afla!", a declarat Corneliu Ștefan.
de Roxana Neagu