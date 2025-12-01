€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Eveniment Corneliu Ștefan: La mulți ani, România!
Data actualizării: 09:03 01 Dec 2025 | Data publicării: 08:45 01 Dec 2025

Corneliu Ștefan: La mulți ani, România!
Autor: Crişan Andreescu

Turnul Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Astăzi ne reamintim nu doar cine suntem, ci și câte putem realiza împreună atunci când rămânem uniți și suntem aceeași echipă, zi de zi, precizează Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"România și Dâmbovița cresc prin oamenii ei - prin fiecare gest și prin fiecare pas înainte.
  La mulți ani, România!
  La mulți ani tuturor românilor și dâmbovițenilor, oriunde s-ar afla!", a declarat Corneliu Ștefan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat acum 48 minute
Nicușor Dan, stângaci în protocol, oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!”. Mesaj pentru „dușmanii” fostului candidat la prezidențiale
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Adrian Năstase nu a fost invitat la Parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Imaginile zilei de la Parada de 1 Decembrie cu Grindeanu și Băsescu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat acum 20 ore si 33 minute
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 29 Noi 2025
Raisa Radu, adolescenta care a cucerit jurații și publicul la Vocea României: „Momentul serii, mi-au dat lacrimile” VIDEO
Publicat pe 29 Noi 2025
Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO/ ”Este bine așa” - ”I s-a explicat că e casa lui Allah”
Publicat pe 29 Noi 2025
Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close