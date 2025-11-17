€ 5.0844
DCNews Stiri Primarul Cernega, despre evacuările din Plauru: Avem 15 saltele, mai punem un ceai. Își pot lua conserve de la magazin, să se descurce
Data actualizării: 13:14 17 Noi 2025 | Data publicării: 13:03 17 Noi 2025

Primarul Cernega, despre evacuările din Plauru: Avem 15 saltele, mai punem un ceai. Își pot lua conserve de la magazin, să se descurce
Autor: Iulia Horovei

tudor cernega plauru ceatalchioi Tudor Cernega, primarul comunei tulcene Ceatalchioi. Sursa foto: Agerpres
 

Primarul comunei Ceatalchioi a vorbit despre situația locuitorilor evacuați din satul Plauru, din cauza riscului de explozie a unei nave ucrainene cu GPL vizate de drone.

Primarul comunei Ceatalchioi a explicat modul în care autoritățile locale gestionează evacuarea locuitorilor din statul Plauru, amenințați de o posibilă explozie a unei nave cu GPL atacate de dronă. Vorbind despre eventualitatea în care oamenii evacuați vor trebui să înnopteze altundeva decât în casele lor, edilul a spus că are „15 saltele”, iar localnicii își pot lua niște conserve de la magazinele din comună „să se descurce”.

Primarul, care speră ca „lumea” să nu aibă așteptări „de lux”, a mai spus că le oferă oamenilor „o masă caldă, un ceai”, pentru că trebuie „să aibă grijă de electoratul” său. 

Citește și: Oamenii din Plauru, Tulcea, evacuați după ce o navă ucraineană cu 4000 de tone de GPL a fost atacată pe Dunăre. B. Chirieac, reacție

Tudor Cernega: „E o acțiune serioasă. Oricând poate exploda”

„Au fost evacuate 15-17 persoane. Unele au plecat la Tulcea. Acum, la primărie, sunt 17 persoane. O să meargă un băiat de la noi la Tulcea să aducă o masă caldă la oameni. Am verificat casă cu casă, am scos și animalele, am închis circulația. Pericolul e mare! Dacă cineva vrea să râdă sau a luat în derâdere acțiunea noastră... E o acțiune serioasă. Oricând poate exploda. (...) Nu cred că e nevoie de evacuarea altor localități. E o navă trasă la cheu în Portul Ismail, vizavi de localitatea Plauru, cam la mijocul localității. Distanța e foarte mică, de 300 de metri, până la casele oamenilor. (...) Oamenii au înțeles pericolul față de altădată”, a declarat primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega, la Digi24. 

Edilul a spus că nu poate estima când vor putea oamenii să revină în locuințe: „Nava arde de azi-noapte, de la 12:00-01:00, încontinuu. Nu știu...”

Primar Cernega: „E electoratul nostru, trebuie să avem grijă de el”

Dacă pericolul va persista până la lăsarea nopții, primarul a spus că există posibilitatea de a-i caza pe localnicii evacuați la vecinii din alte sate: „Sunt locuitorii comunei Ceatalchioi... În orice casă ar fi bineveniți. Avem și noi 15 saltele la un punct ISU, le asigurăm căldură, punem un ceai. Sunt și magazine localitate unde-și pot lua câteva conserve să se descurce, ținând cont de situația care e. Nu cred că lumea vrea să aibă condiții de lux. Mai glumesc și eu acum: e electoratul nostru, trebuie să avem grijă de el. Suntem obișnuiți cu inundațiile, cu dronele. Oamenii sunt optimiști”, a mai spus el.

