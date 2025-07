Statistica prezentată de Robert Cazanciuc, confirmată de un motociclist fără permis. Accident mortal pe un drum judeţean din Teleorman

"La data de 26 iulie a.c., în jurul orei 22:55, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede au fost sesizaţi, prin apel la 112, despre faptul că, pe DJ 612 în comuna Săceni, s-a produs un accident de circulaţie, soldat cu victime omeneşti. În fapt, în timp ce un tânăr de 22 de ani, ar fi condus o motocicletă, ar fi intrat în coliziune cu o bornă kilometrică, aflată în afara părţii carosabile. Conducătorul motocicletei a fost transportat la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale, ulterior survenind decesul acestuia", precizează IPJ Teleorman.



În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, scrie Agerpres.

Robert Cazanciuc a spus că cele mai grave accidente sunt pe drumurile judeţene

"Ne urcăm la volan, crezând că suntem foarte tari, că nouă nu ni se poate întâmpla nimic. Discutând de-a lungul vremii cu Poliţia, care a fost un foarte bun partener în acest proiect şi în multe altele, din punctul meu de vedere, am făcut un clasament al cauzelor care duc la accidente rutiere, pentru a încerca să înţelegem dacă e nevoie de intervenţii normative pentru a schimba clasamentul. Şi am aflat un lucru, la prima vedere surprinzător. Cele mai grave accidente rutiere nu se produc pe autostrăzi sau drumuri naţionale, ci pe drumurile judeţene, între localităţile mici. În No Man's Land (n.r. ţara nimănui). Unde nu există autoritate şi se cred băieţii zmei. Se urcă băuţi la volan, crezând că nu e nimeni pe şosea. Şi ce să vezi, în curbă apare un copac. Nu îl mai văd şi se duc direct în el, cu alţi 2-3 în maşină care nu au nicio vină. Sau e cineva pe marginea şoselei, că nu avea pe unde altundeva să meargă.

E clar că lipsa de autoritate duce la accidente grave, favorizează producerea lor. Dacă oamenii ştiu că există Poliţie sau că nerespectarea legii are consecinţe în mod real, dar şi într-un termen previzibil...", a declarat Cazanciuc la DCNews TV.

