Angajatul Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina acuzat de tentativă de viol, arestat preventiv

"În continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de tentativă la viol, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au dispus prezentarea persoanei cercetate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. Prin încheierea pronunţată a fost admisă propunerea formulată de procuror, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, faţă de persoana cercetată", se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

Suspectul, un bărbat de 49 de ani, a fost anterior reţinut pentru 24 de ore. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că bărbatul este angajat al Şcolii de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, fiind încadrat ca personal de serviciu, iar persoana pe care ar fi încercat să o violeze este un elev al unităţii de învăţământ.

Cercetările sunt continuate în acest caz, pentru administrarea probatoriului necesar stabilirii situaţiei de fapt, au transmis reprezentanţii IJP Prahova, conform Agerpres.