€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Eveniment Avionul Spartan și golul de putere: Patru ore fără Nicușor Dan. Incapacitatea temporară a președintelui, o zonă gri a legii
Data actualizării: 15:49 07 Ian 2026 | Data publicării: 15:49 07 Ian 2026

EXCLUSIV Avionul Spartan și golul de putere: Patru ore fără Nicușor Dan. Incapacitatea temporară a președintelui, o zonă gri a legii
Autor: Ion Voicu

nicusor dan Nicușor Dan
 

Nicușor Dan a explicat că, în timpul zborurilor cu Spartanul, cei aflați la bord sunt izolați din punct de vedere al comunicațiilor, ceea ce poate fi un inconvenient major în situații oficiale sau de urgență.

Am discutat cu avocatul Toni Neacșu acest subiect. Patru-cinci ore cât ține un zbor, Spartanul nu are comunicație critică, deci președintele nu pot să-și facă atribuțiile. Este în imposibilitate temporară de exercitare a funcției.

Ce s-a întâmplat în momentul operației lui Traian Băsescu, la Viena din 2006? 

Din punct de vedere politic nu-i convenea lui Traian Băsescu ca, în timpul operației de la Viena din 2006 și mai ales după acele două-trei zile, să-i preia atribuțiile președintele Senatului de la acea vreme, Nicolae Văcăroiu. Și atunci a zis: Am sistemul acesta de comunicație și operația durează jumătate de oră, iar în rest sunt la comandă.

Că ar fi preluat o săptămână președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, atribuțiile sale. Și nu era convenabil din punct de vedere politic pentru Traian Băsescu.

În timpurile moderne, lucrurile stau diferit. Cazul Nicușor Dan

În cazul lui Nicușor Dan, în patru ore nu se pune prea mult problema imposibilității de exercitare a mandatului prezidențial. Dar în timpurile moderne, când vedem că un război sau un conflict se poartă în 15 minute, în două ore, nu, lucrurile stau diferit.

Cadrul legal inferior Constituției nu e lămurit, nu e bine precizat când se transferă atribuțiile. În America, de exemplu, sunt stabilite clar situațiile în care vicepreședintele exercită rolul președintelui: Când e în operație, când e în altă incapacitate. E stabilit clar în lege.

La noi nu este stabilit prin lege. Există o formulă hibridă în care președintele Senatului, adică un reprezentant al puterii legislative, trebuie să ocupe funcția de președinte pe perioada incapacității temporare. Dacă e incapacitate definitivă, lucrurile sunt clare. Dar nu e cazul aici.

Nu e stabilit ce se întâmplă în cazul incapacității temporare de exercitare a atribuțiilor, care poate apărea atunci când președintele este blocat, izolat, din cauza vremii sau a lipsei aparaturii de comunicații în avionul Spartan.

Prima urgență este să avem un avion prezidențial dotat corespunzător 

Avocatul Toni Neacșu concluzionează că prima urgență este să avem un avion prezidențial dotat corespunzător, iar a doua urgență este să se facă clarificări legislative.

Ce se întâmplă în astfel de cazuri, când președintele, fiind șeful armatei, comandantul armatei, trebuie să ia decizii rapide? Nu vorbim neapărat de războaie, dar situațiile de criză se derulează în minute sau ore.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce un avion TAROM poate zbura pe vreme rea, iar Spartanul nu. Cazul Nicușor Dan, blocat în zăpadă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
traian basescu
spartan
toni neacsu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Val de aer polar și ciclon mediteranean în România: Se răcește accentuat, ninge și vântul suflă cu până la 70 km/h
Publicat acum 41 minute
Forțele militare americane capturează un vas rusesc. Operațiune în curs, conform tabloidelor britanice
Publicat acum 49 minute
Avionul Spartan și golul de putere: Patru ore fără Nicușor Dan. Incapacitatea temporară a președintelui, o zonă gri a legii
Publicat acum 50 minute
Femeile beneficiază mai mult de exercițiile fizice decât bărbații. Care este explicația medicală?
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Uniunea Judecătorilor: Protocoalele secrete, ingerință de sorginte stalinistă a serviciilor de informații în Justiție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close