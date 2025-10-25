Numărul infracţiunilor sesizate la 112 a scăzut cu 50.000 în primele 9 luni din 2025

Faptele de natură penală au scăzut cu 12,2% în primele nouă luni ale anului 2025, faţă de perioada similară a anului precedent, tendinţa fiind accentuată de luna septembrie, unde infracţionalitatea sesizată a scăzut cu 6,4% faţă de aceeaşi lună a anului 2024.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Poliţia Română, în primele nouă luni din 2025 au fost înregistrate 368.493 de sesizări penale, cu 51.264 mai puţine faţă de perioada similară a anului trecut.

În perioada menţionată, au fost înregistrate 228.431 de infracţiuni judiciare, cu 42.490 (-15,7%) mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 32.558 de infracţiuni economico-financiare, cu -3.176 (-8,9%) mai puţine faţă de primele nouă luni din anul 2024, precum şi 119.897 de infracţiuni contra persoanei, cu 34.915 (-22,6%) mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată poliţiştii.

De asemenea, în primele nouă luni ale anului în curs au fost sesizate 58.775 de infracţiuni de lovirea sau alte violenţe, cu 23.240 (-28,3%) mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului trecut şi 138.738 de infracţiuni contra patrimoniului, cu 17.026 (-10,9%) mai puţine decât în primele 9 luni ale anului trecut.

Numărul infracţiunilor de furt (66.325), precum şi cel al infracţiunilor de tâlhărie (1.357) a scăzut cu 11,6%, respectiv 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024. Totodată, infracţiunile de distrugere (29.001) şi cele stradale (36.852) au scăzut cu 6.778 de fapte, respectiv 9.851, adaugă sursa citată.

Potrivit Poliţiei Române, în perioada de referinţă, au fost sesizate 126.056 de infracţiuni comise în mediul rural, cu 23.467 mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului 2024.

În ceea ce priveşte accidentele soldate cu decese, în primele nouă luni ale anului 2025, la nivel naţional, au fost înregistrate 2.939 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 940 de persoane şi rănirea gravă a 2.352 de oameni. Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 205 (-6,5%) mai puţine accidente, cu 145 mai puţine persoane decedate şi cu 81 mai puţine persoane rănite grav.

"Rezultatele obţinute confirmă eficienţa măsurilor adoptate şi implicarea constantă a poliţiştilor în protejarea comunităţii", se arată în comunicatul Poliţiei Române, citat de Agerpres.