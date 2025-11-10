€ 5.0854
Data actualizării: 13:31 10 Noi 2025 | Data publicării: 13:31 10 Noi 2025

ANAT lansează târgul de turism după un nou concept la Wonderland Resort din Cluj-Napoca
Autor: Crişan Andreescu

targ1
 

În perioada 13-16 noiembrie 2025, Wonderland Resort Cluj-Napoca găzduieşte, în premieră, Wonder Destinations, un târg de turism organizat de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) în parteneriat cu Wonderland Resort.

Printre cei peste 40 de expozanţi prezenţi se numără agenţii de turism, hoteluri, staţiuni, furnizori de servicii, firme de IT etc, potrivit unui comunicat primit la redacție.

„ANAT lansează, la Cluj, târgul de turism Wonder Destinations. O locaţie extraordinară, oameni pasionaţi ca Darius Mârza - acestea sunt ingredientele unui eveniment de succes! Apoi, evident: avem agenţii de turism care îşi prezintă vacanţele, avem hoteluri care se prezintă, avem şi o sesiune extraordinară de prezentări pe teme de mare interes! Evenimentul vine ca răspuns la lipsa de implicare a autorităţilor centrale, marcând o mobilizare exemplară a sectorului privat”, declară Dr. Alin Burcea, preşedintele ANAT.

Clujul a fost ales pentru dinamismul său, spiritul cosmopolit şi infrastructura solidă, dar şi pentru iniţiativa antreprenorială a gazdelor de la Wonderland Resort. Este un oraş al oamenilor liberi, cu opinie şi personalitate - locul ideal pentru a deschide o serie de dezbateri despre viitorul turismului românesc.

Wonder Destinations nu este doar un târg comercial, ci o platformă de dialog şi reconstrucţie. Într-un context marcat de pandemie, război, inflaţie şi scăderea veniturilor, industria turismului a rezistat şi a crescut. Dar relansarea reală presupune infrastructură, digitalizare şi o autoritate independentă dedicată turismului - teme care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului.

Prima parte a târgului, care va avea loc pe 13 și 14 noiembrie, se adresează agențiilor de turism și profesioniștilor din industrie. Aceștia vor avea ocazia să interacționeze cu alți profesioniști din domeniu, să lege noi relații de afaceri și să facă schimb de experiență. În plus, vor exista spații special amenajate pentru negocieri și încheierea de contracte. 

A doua parte, care se va desfășura în zilele de 15 și 16 noiembrie, va aduna într-un singur loc agențiile de turism și persoanele care sunt în căutarea celor mai bune destinații de vacanță. Publicul va avea ocazia să descopere ofertele agențiilor, să se bucure de momente de entertainment unice, spectacole și concerte LIVE și să participe la o tombolă cu zeci de premii, inclusiv unul extrem de râvnit: o vacanță de vis într-o destinație exotică, precizează organizatorii.

