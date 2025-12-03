€ 5.0910
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Data actualizării: 14:03 03 Dec 2025 | Data publicării: 13:37 03 Dec 2025

De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Autor: Irina Constantin

Cauza morții dr. Ștefania Manolescu Cauza morții dr. Ștefania Manolescu (Szabo)
 

S-a aflat cauza morții medicului din Buzău, Ștefania Szabo.

Moartea Ștefaniei Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, a șocat întreaga țară. Acum s-a aflat și cauza morții, odată cu rezultatul autopsiei. Se pare că nu vorbim nici despre infarct, nici despre AVC. 

Ștefania Szabo a murit în jurul orei 1:00. Ultimul consult l-a făcut în jurul orelor  00:00 - 00:30, apoi s-a retras în camera de gardă. Rezultatele autopsiei nu ar indica nici semne de AVC, nici de infarct. Se pare că plămânii medicului Szabo au rămas fără aer.  Ancheta este în continuă desfășurare.

Amintim că medicul Ștefania Szabo a fost găsit în camera de gardă, fără suflare, alături de o seringă goală. Se presupune că ar fi vorba de un anestezic puternic, în condițiile în care, în aceeași încăpere, s-au mai găsit și cutii cu sedative puternice.

