Data publicării: 21:42 30 Oct 2025

Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Autor: Doinița Manic

stefania szabo medic chirurg buzau director Medicul chirurg Ștefania Szabo, găsit decedat în spital/ Sursa foto: Facebook, Ștefania Szabo
 

Apar noi detalii în cazul morții medicului Ștefania Szabo.

Apar noi detalii importante în ancheta deschisă după moartea chirurgului Ștefania Szabo. Un coleg al medicului de la Spitalul Județean din Buzău ar fi spus la audieri că înainte de tragedie ar fi luat din farmacia de la Unitatea de Primiri-Urgențe o fiolă de anestezic puternic, iar fiola ar fi ajuns la Ştefania Szabo, relatează Știrile Pro TV.

Potrivit surselor din anchetă, aceasta este una dintre cele mai importante declarații de până acum, în acest dosar.

Se pare că acest coleg al Ștefaniei Szabo ar fi ridicat din farmacia unităţii de primiri urgențe o fiolă de propofol, fără să scrie acest lucru în registrul medical, aşa cum cere legea în cazul acestor medicamente din grupa anestezicelor.

În acest context, amintim că încă de ieri apăruse informația potrivit căreia anchetatorii ar fi descoperit mai multe seringi și o fiolă cu propofol în camera de gardă a Secției de Chirurgie a Spitalului Județean Buzău, acolo unde a fost găsită decedată medicul Ștefania Szabo. Vezi mai mult AICI.

Ce ar arăta primele rezultate ale necropsiei

Deși rezultatul necropsiei în cazul doctoriţei Ștefania Szabo nu a fost încă comunicat oficial de către autorități, în presă au apărut deja informații pe surse, potrivit cărora primele rezultate arată că în corpul doctoriței, legiștii au constatat prezența unui anestezic extrem de toxic. Mai mult decât atât, există zvonuri că doctorița obișnuia să își administreze acest anestezic pentru a face față gărzilor epuizante.

VEZI ȘI: Ce este propofolul, substanța care ar fi fost găsită lângă Ștefania Szabo și care "l-a ucis" pe Michael Jackson

Aceste informații vor putea fi însă confirmate sau infirmate abia după ce rezultatele analizelor toxicologice vor fi gata. Tot raportul toxicologic va stabili cantitatea de substanțe din corpul doctoriței și dacă aceasta a fost o cauză directă a decesului. 

Reamintim că medicul chirurg Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață marți dimineață, 28 octombrie, în camera de gardă a unității sanitare. Doctorița avea doar 37 de ani și nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit tragic.

