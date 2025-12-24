€ 5.0890
Stiri

Vechime în muncă: modul de calcul se schimbă radical din 2026
Data publicării: 18:31 24 Dec 2025

Vechime în muncă: modul de calcul se schimbă radical din 2026
Autor: Roxana Neagu

angajat birou laptopuri Vechimea în muncă, schimbare din 2026/ pexels ilustrativ
 

Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru angajați. Vechimea în muncă se va calcula total diferit.

Din 2026, se schimbă radical modul de calcul în ceea ce privește vechimea în muncă. Raportarea lunară va fi înlocuită cu raportatea zilnică a zilelor lucrătoare efective. Acest lucru va afecta direct fiecare român, pe termen lung, pentru că, la pensie, se vor lua în considerare numai zilele pentru care au fost plătite contribuții, nu lunile calendaristice. Salariații ar trebui, în acest context, să-și verifice frecvent contul unic în SPAAS (Sistemul Public de Asigurări Sociale) dacă au fost raportate zilele lucrate. 

Prin urmare, prin declarația D112, angajatorii vor raporta la ANAF zilele lucrătoare efective, iar vechimea în muncă se va calcula în baza acestora. La zile lucrătoare, vor intra și perioadele în care angajatul va fi în concediu de boală sau maternitate, dar doar dacă vor fi raportate corect ca zile lucrătoare, respectiv evenimente, conform legii. 

Dacă apar erori, respectiv zile lipsă, trebuie notificat angajatorul pentru a corecta Declarația 112. 

Până la această modificare, ce va fi efectivă din 2026, au existat situații în care angajații figurau cu punctaje, chiar dacă erau în perioada de inactivitate. 

Sistemul care se va aplica din 2026 va fi unul transparent, însă este necesară o atenție sporită a angajaților. 

Se schimbă modul de calcul al vechimii, dar nu și vechimea minimă necesară în vederea pensionării, care rămâne aceeași, respectiv 15 ani. 

Cum să-ți verifici vechimea în muncă

Pentru a verifica vechimea în muncă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), trebuie să intri pe
www.cnpp.ro. Te înregistrezi, printezi formularul de înregistrare pe care apoi îl depui în original pentru activarea contului. În urma activării, vei putea accesa detaliat stagiile de cotizare și declarațiile D112. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vechime in munca calcul
vechime munca modificare 2026
verificare vechime in munca
