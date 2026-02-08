€ 5.0923
Thailandezii sunt chemaţi să voteze în alegeri legislative anticipate după o perioadă de instabilitate
Data publicării: 12:49 08 Feb 2026

Thailandezii sunt chemaţi să voteze în alegeri legislative anticipate după o perioadă de instabilitate
Autor: Dana Mihai

Thailandezii votează duminică pentru a-i departaja pe reformişti de conservatorii aflaţi la putere.

 Thailandezii votează duminică pentru a-i departaja pe reformişti de conservatorii aflaţi la putere, în alegeri legislative anticipate convocate după o perioadă de instabilitate marcată de declinul formaţiunii lui Thaksin Shinawatra, patriarhul politicii thailandeze, informează AFP şi DPA.

53 de milioane de alegători, chemați la urne

Secţiile de votare s-au deschis în jurul orei locale 08:00 (01:00 GMT) pentru acest scrutin la care sunt chemaţi să voteze 53 de milioane de alegători.

Susţinută de tineri în această monarhie unde democraţia este exercitată în menghina unor instituţii conservatoare, opoziţia este dată drept favorită.

Însă analiştii consideră puţin probabil ca ea să câştige majoritatea absolută, anticipând negocieri post-electorale pentru formarea unei alianţe.

Astfel, chiar dacă se află pe primul loc în sondaje, accesul la putere al reformiştilor din Partidul Poporului riscă să fie barat de o înţelegere între partidul conservator Bhumjaithai şi partidul populist Pheu Thai, care ar urma, potrivit estimărilor, să se claseze pe locul al treilea.

Şeful guvernului de centru-dreapta Anutin Charnvirakul pare prin urmare bine clasat pentru a se menţine în funcţie, la care a acces în septembrie după o perioadă agitată în timpul căreia puterea a evoluat în ritmul deciziilor justiţiei.

Provocări economice majore pentru viitorul executiv

Scrutinul are loc de asemenea într-un context de creştere economică lentă în această ţară din Asia de Sud-Est, concurată de Vietnamul în plină expansiune, şi al cărui sector turistic vital nu şi-a regăsit nivelul de dinainte de pandemie.

Viitorul guvern va trebui de asemenea să gestioneze un vechi conflict transfrontalier cu Cambodgia, care a degenerat de două ori anul trecut în confruntări sângeroase.

Într-un peisaj politic fragmentat, scorul partidului Pheu Thai se anunţă crucial: formaţiunea lui Thaksin Shinawatra, figură dominantă a politicii thailandeze de la începutul secolului, speră să-şi reducă declinul şi să se impună ca partener indispensabil oricărei coaliţii.

