Tirada fără precedent a lui Pancu împotriva lui Bergodi împarte România în două: A venit un străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu afară aș fi fost arestat

Cei de la Universitatea Cluj au acuzat faptul că înainte de fluierul final Cordea l-a înjurat pe Cristiano Bergodi. Imediat după ce arbitru a pus capăt meciului au avut loc imaginile fără precedent.

Bergodi a fost eliminat de arbitru Rareș Vidican și va primi foarte probabil o suspendare record.

Lucrurile nu s-au calmat nici după ce echipele au părăsit terenul. Dimpotrivă, Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului a avut un discurs de o duritate extremă la adresa tehnicianului italian care activează deja de decenii în România.

„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Și știu ce vorbesc. Am intrat în teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toți românii de nici n-am cuvinte să descriu.

Acum să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu se poate așa ceva. Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în țara mea un antrenor străin?”, a țipat, la propriu, Daniel Pancu, citat de Digi Sport.

Declarația lui Pancu a divizat social media. Antrenorul român e acuzat de o parte dintre internauți de atitudini ultranaționaliste, în ciuda comportamentului condamnabil al lui Cristiano Bergodi.

O altă parte se poziționează de partea lui Pancu.

De precizat că italianul Cristiano Bergodi activează de decenii în România, a antrenat numeroase echipa precum Progresul, CFR Cluj, Universitatea Craiova sau Rapid București și nu a fost niciodată implicat în vreun scandal, fiind perceput ca un antrenor echilibrat.