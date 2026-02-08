€ 5.0923
DCNews Stiri Tirada fără precedent a lui Pancu împotriva lui Bergodi împarte România în două: A venit un străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu afară aș fi fost arestat
Data actualizării: 16:10 08 Feb 2026 | Data publicării: 12:59 08 Feb 2026

Tirada fără precedent a lui Pancu împotriva lui Bergodi împarte România în două: A venit un străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu afară aș fi fost arestat
Autor: Darius Mureșan

pancu Daniel Pancu, captură Digi Sport. Foto: Digi Sport

Finalul meciului de ieri dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj (3-2) a oferit imagini ireale: Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Craiova, într-un acces de furie, s-a năpustit împotriva lui Andrei Cordea, jucătorul CFR-ului, pe care l-a luat de cap. Ulterior l-a lovit cu palma peste față și pe Muhar, un alt fotbalist al CFR-ului.

Cei de la Universitatea Cluj au acuzat faptul că înainte de fluierul final Cordea l-a înjurat pe Cristiano Bergodi. Imediat după ce arbitru a pus capăt meciului au avut loc imaginile fără precedent. 

Captura Digi Sport

Captura Digi Sport

Bergodi a fost eliminat de arbitru Rareș Vidican și va primi foarte probabil o suspendare record. 

Lucrurile nu s-au calmat nici după ce echipele au părăsit terenul. Dimpotrivă, Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului a avut un discurs de o duritate extremă la adresa tehnicianului italian care activează deja de decenii în România.

„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Și știu ce vorbesc. Am intrat în teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toți românii de nici n-am cuvinte să descriu.

Acum să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu se poate așa ceva. Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în țara mea un antrenor străin?”, a țipat, la propriu, Daniel Pancu, citat de Digi Sport.

Declarația lui Pancu a divizat social media. Antrenorul român e acuzat de o parte dintre internauți de atitudini ultranaționaliste, în ciuda comportamentului condamnabil al lui Cristiano Bergodi. 

O altă parte se poziționează de partea lui Pancu. 

De precizat că italianul Cristiano Bergodi activează de decenii în România, a antrenat numeroase echipa precum Progresul, CFR Cluj, Universitatea Craiova sau Rapid București și nu a fost niciodată implicat în vreun scandal, fiind perceput ca un antrenor echilibrat. 

daniel pancu
cristiano bergodi
Comentarii

