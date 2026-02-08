€ 5.0923
Stiri

DCNews Stiri Criza se adâncește. Iranul refuză să oprească îmbogățirea uraniului
Data publicării: 10:35 08 Feb 2026

Criza se adâncește. Iranul refuză să oprească îmbogățirea uraniului
Autor: Dana Mihai

Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: Freepik, @pablographix

Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului.

Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, "chiar dacă ni se va impune un război", a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocieri cu Washingtonul asupra programului său nuclear, informează AFP.

Teheranul spune că a plătit un preț uriaș pentru programul nuclear

"Iranul a plătit un preţ foarte mare pentru programul său nuclear paşnic şi pentru îmbogăţirea uraniului", a subliniat Abbas Araghchi în timpul unui forum la Teheran.

"De ce insistăm noi atâta asupra îmbogăţirii (uraniului) şi refuzăm să renunţăm la aceasta chiar dacă ne este impus un război? Pentru că nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem", a insistat diplomatul, care a discutat vineri, în Oman, cu emisarul american Steve Witkoff.

Citește și: Un nou scandal a izbucnit în SUA: Servicii secrete străine, în apel cu o persoană din anturajul lui Trump? Tulsi Gabbard acuză un fake news masiv al democraților

Desfăşurarea militară americană în Golf "nu ne sperie", a mai declarat ministrul de externe iranian, la o zi după ce emisarul preşedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a vizitat portavionul american Abraham Lincoln în regiunea Golfului.

Teheranul se declară pregătit, dar nu caută conflictul

"Suntem un popor al diplomaţiei, suntem de asemenea un popor al războiului, însă aceasta nu înseamnă că noi căutăm războiul", a adăugat Araghchi în timpul forumului de la Teheran.

Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri cu intervenţia militară în Iran, mai întâi ca răspuns la reprimarea sângeroasă a mişcării de protest de către regim din ianuarie, apoi din cauza programului nuclear al Teheranului.

În acest context, Statele Unite au desfăşurat o prezenţă militară semnificativă în regiunea Golfului, unde este staţionat portavionul Abraham Lincoln.

Comentarii

