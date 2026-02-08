€ 5.0923
DCNews Stiri Internațional Un nou scandal a izbucnit în SUA: Servicii secrete străine, în apel cu o persoană din anturajul lui Trump? Tulsi Gabbard acuză un fake news masiv al democraților
Data publicării: 10:26 08 Feb 2026

Un nou scandal a izbucnit în SUA: Servicii secrete străine, în apel cu o persoană din anturajul lui Trump? Tulsi Gabbard acuză un fake news masiv al democraților
Autor: Darius Muresan

trump-biden_02677100 foto: Agerpres via Reuters

Cei de la The Guardian susțin că Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a detectat anul trecut dovezi ale unui apel telefonic neobişnuit între o persoană asociată cu serviciile secrete străine şi o persoană din anturaju lui Donald Trump.

Acuzațiile sunt făcute de avocatul unui denunțător care ar fi știut de existenţa apelului. Incidentul ar fifost adus la cunoştinţa directoare Agenției Naționale de Seucritate, Tulsi Gabbard, dar, în loc să permită oficialilor NSA să distribuie informaţiile mai departe, ea ar transmis informaţiile clasificate direct şefului de cabinet al preşedintelui, Susie Wiles, a declarat avocatul Andrew Bakaj, potrivit sursei citate.

La o zi după întâlnirea cu Wiles, Gabbard a cerut NSA să nu publice raportul de informaţii. În schimb, ea a instruit oficialii NSA să transmită detaliile strict secrete direct la biroul ei.

„Această poveste este falsă. Fiecare acţiune întreprinsă de Tulsi Gabbard și NSA s-a încadrat în totalitate în autoritatea sa legală şi statutară, iar aceste încercări motivate politic de a manipula informaţii strict secrete subminează munca esenţială de securitate naţională desfăşurată zilnic de marii americani din comunitatea de informaţii", a declarat un secretar de presă al NSA, potrivit agenției News.ro care citează The Guardian.

„Aceasta este încă o încercare de a distrage atenţia de la faptul că atât inspectorul general al comunităţii de informaţii din mandatul președintelui Biden, cât şi cel numit de Trump au constatat deja că acuzaţiile sunt nefondate”, se mai arată în declaraţie.

La 17 aprilie, un denunţător a contactat biroul inspectorului general, susţinând că Gabbard a blocat transmiterea unor informaţii secrete de înaltă importanţă, potrivit acuzelor făcute de avocatul Andrew Bakaj. Denunţătorul a depus o plângere oficială cu privire la acţiunile lui Gabbard la 21 mai, a spus Bakaj.

Timp de opt luni, raportul de informaţii a fost ţinut sub cheie, chiar şi după ce informatorul a insistat să dezvăluie detalii comisiilor de informaţii ale Congresului.

Membrii „Bandei celor opt”, un grup de lideri ai Senatului şi Camerei Reprezentanţilor care au acces la informaţii clasificate din partea executivului, au primit marţi seara o versiune puternic cenzurată pentru examinare. Aceştia nu au ajuns la un consens cu privire la legalitatea conduitei lui Gabbard, precum şi la credibilitatea plângerii denunţătorului.

