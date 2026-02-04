|
DCNews Stiri Trump admite: „Poate e nevoie de o abordare mai blândă” în politica antimigrație
Data publicării: 22:51 04 Feb 2026

Trump admite: „Poate e nevoie de o abordare mai blândă” în politica antimigrație
Autor: Iulia Horovei

donald trump casa alba sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a admis că administrația sa ar putea avea nevoie de „o abordare mai blândă” privind acțiunile împotriva imigranților din SUA.

Președintele american Donald Trump a declarat că administrația sa ar putea avea nevoie de „o abordare mai blândă” în ceea ce privește imigrația. După împușcăturile din Minneapolis, în urma cărora două persoane au murit, Trump a revenit asupra subiectului, sugerând că agenții ICE ar putea să aibă o schimbare în abordarea lor privind arestările imigranților de pe teritoriul SUA.

Citește și: Influencer brazilian, susținător al politicii antimigrație a lui Trump, arestat de agenții ICE

Într-un interviu acordat NBC News, președintele Trump a spus: „Poate că e nevoie de o abordare puțin mai blândă”, adăugând că „dar tot trebuie să fim duri”. 

Trump, despre conflictele cu primarul din Minneapolis și guvernatorul din Minnesota

„Avem de-a face cu infractori foarte duri. Dar uite, i-am sunat pe oameni. L-am sunat pe guvernator. L-am sunat pe primar. Am vorbit cu ei. Am avut conversații grozave cu ei. Și apoi i-am văzut delirând și urlând. Literalmente ca și cum nu s-ar fi făcut niciun apel”, a mai declarat Trump, cu referire la discuțiile de după incidentele în care Renee Good și Alex Pretti, doi cetățeni în vârstă de 37 de ani, au fost împușcați mortal de agenții ICE, în luna ianuarie.

Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali de rang înalt din administrație s-au grăbit să dea vina pe cei doi cetățeni pentru împușcăturile fatale, caracterizându-i drept „teroriști interni”. Totuși, înregistrările video ale incidentelor au contrazis afirmațiile inițiale făcute de oficialii administrației, care sugerau că împușcăturile erau justificate.

700 de agenți ICE retrași

Apoi, într-o conferință de presă la Casa Albă, din 20 ianuarie, Trump a declarat că agenții federali „greșesc uneori”. 

Miercuri, 4 februarie, „Țarul frontierelor” americane, Tom Homan, a anunțat retragerea a 700 de agenți federali ICE din Minnesota. Întrebat dacă apelul a venit de la el, președintele a răspuns afirmativ.

„Dar nu a venit de la mine doar pentru că am vrut eu”, a spus Trump. „Așteptăm - așteptăm să elibereze prizonierii, să ni-i dea pe ucigașii pe care îi țin în arest și pe toți oamenii răi, traficanții de droguri, toți oamenii răi. Am permis să intre în țara noastră, zic eu, 25 de milioane de oameni cu o politică de frontieră deschisă timp de patru ani sub (președintele Joe) Biden, - grupul autopen, așa cum îl numesc eu. Am permis să intre în țara noastră oameni pe care nicio țară nu i-ar accepta. Și îi scoatem afară”, a mai declarat Trump, miercuri, 4 februarie.

 Afirmația lui Trump despre cele 25 de milioane de imigranți fără acte este falsă, mai punctează sursa citată anterior. În timpul administrației Biden, 7,4 milioane de imigranți fără acte au trecut granița în afara punctelor de control legale, conform datelor furnizate de Vama și Protecția Frontierelor din SUA.

Citește și: Vicepreședinta CE, Teresa Ribera, critică dur violențele din Minneapolis

