€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Vicepreședinta CE, Teresa Ribera, critică dur violențele din Minneapolis
Data publicării: 18:26 30 Ian 2026

Vicepreședinta CE, Teresa Ribera, critică dur violențele din Minneapolis
Autor: Dana Mihai

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Teresa Ribera, vicepreşedinta Comisiei Europene, şi-a exprimat indignarea faţă de imaginile "terifiante" din Minneapolis.

Teresa Ribera, vicepreşedinta Comisiei Europene, şi-a exprimat indignarea faţă de imaginile "terifiante" din Minneapolis, după moartea a doi cetăţeni americani sub gloanţele poliţiei federale pentru migraţie, calificând cele petrecute drept un "şoc", relatează France Presse.

„Nu vreau asta pentru țara mea sau pentru continentul meu”

"Nu vreau asta pentru ţara mea sau pentru continentul meu", a afirmat Ribera, comisar european pentru tranziţia ecologică şi politici concurenţiale, într-un interviu acordat AFP din Bruxelles.

Vicepreşedinta Comisiei Europene a evocat un "şoc teribil" după moartea lui Renee Good şi Alex Pretti şi a criticat "violenţa" exercitată de agenţi într-un mod "anonim" împotriva "copiilor mici, femeilor şi bărbaţilor".

Citește și: Amenințare dură a Iranului, după ce UE a desemnat Gardienii Revoluției drept „organizație teroristă“

Sunt cele mai puternice formulări utilizate până acum de Comisia Europeană cu privire la incidentele legate de Serviciul de Imigraţie şi Vamă al SUA (ICE). Extrem de prudent pe acest subiect, executivul european afirmase că este o problemă "internă" a SUA.

Însă Teresa Ribera, o socialistă spaniolă, este considerată o nonconformistă în cadrul Comisiei. Tonul ei intră periodic în conflict cu linia oficială.

În ultimele zile, ea a difuzat pe reţeaua de socializare Bluesky mesajele pline de indignare ale lui Barack Obama sau ale lui Bruce Springsteen cu privire la Minneapolis.

„Aceasta se întâmplă într-o țară fondată pe libertate”

"Aceasta se întâmplă într-o ţară fondată pe un ideal de libertate, protecţie a drepturilor şi respect pentru oameni", a insistat ea.

"Mă gândesc foarte des la cetăţenii americani", la "persoanele care sunt sincer convinse de importanţa democraţiei, a protejării drepturilor şi libertăţii, la ce trebuie ei să gândească?", a spus ea.

Teresa Ribera contează pe "tribunale, capacitatea de reacţie a societăţii americane", pe Congres sau "administraţia federală" pentru revenirea la "normalitate".

În cadrul acestui interviu, comisarul european pentru tranziţia ecologică şi politici concurenţiale s-a referit şi la transformarea relaţiei transatlantice, în special de la ameninţările lui Donald Trump la adresa Groenlandei, teritoriu autonom danez.

"Mesajul extrem de dur" şi "ameninţător" din partea SUA la adresa Groenlandei a arătat cât de "important este să se reacţioneze în mod clar şi unitar", a notat Ribera.

Teresa Ribera a subliniat unitatea liderilor europeni şi a instituţiilor Uniunii Europene în timpul acestei crize, făcând apel la UE să menţină această "fermitate" şi să "ceară respect" din partea SUA.

Vicepreşedinta CE a criticat de asemenea "atacurile" administraţiei Trump împotriva unor "responsabili" europeni, precum fostul comisar european Thierry Breton, căruia i s-a interzis intrarea în SUA după ce a luptat mult timp pentru reglementarea activităţii giganţilor tehnologici americani.

Sub administraţia lui Donald Trump "cu toţii am trăit lucruri la care nu ne aşteptam", a afirmat Teresa Ribera.

În această situaţie, potrivit ei, este necesar să fie respectate "principiile elementare": "respectarea drepturilor, capacitatea de a menţine un dialog politic, dar şi capacitatea de a fi ferm" când "este nevoie".

Societatea americană "este foarte divizată", a mai remarcat ea, subliniind că "deciziile guvernului federal" nu sunt neapărat "susţinute de toţi americanii".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ce
minneapolis
Teresa Ribera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ce se întâmplă cu un animal aflat în pericol: Explicația pe care nu ți-o spune nimeni
Publicat acum 6 minute
Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Publicat acum 7 minute
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 30 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 39 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close