Vicepreședinta CE, Teresa Ribera, critică dur violențele din Minneapolis

Teresa Ribera, vicepreşedinta Comisiei Europene, şi-a exprimat indignarea faţă de imaginile "terifiante" din Minneapolis, după moartea a doi cetăţeni americani sub gloanţele poliţiei federale pentru migraţie, calificând cele petrecute drept un "şoc", relatează France Presse.

„Nu vreau asta pentru țara mea sau pentru continentul meu”

"Nu vreau asta pentru ţara mea sau pentru continentul meu", a afirmat Ribera, comisar european pentru tranziţia ecologică şi politici concurenţiale, într-un interviu acordat AFP din Bruxelles.

Vicepreşedinta Comisiei Europene a evocat un "şoc teribil" după moartea lui Renee Good şi Alex Pretti şi a criticat "violenţa" exercitată de agenţi într-un mod "anonim" împotriva "copiilor mici, femeilor şi bărbaţilor".

Sunt cele mai puternice formulări utilizate până acum de Comisia Europeană cu privire la incidentele legate de Serviciul de Imigraţie şi Vamă al SUA (ICE). Extrem de prudent pe acest subiect, executivul european afirmase că este o problemă "internă" a SUA.

Însă Teresa Ribera, o socialistă spaniolă, este considerată o nonconformistă în cadrul Comisiei. Tonul ei intră periodic în conflict cu linia oficială.

În ultimele zile, ea a difuzat pe reţeaua de socializare Bluesky mesajele pline de indignare ale lui Barack Obama sau ale lui Bruce Springsteen cu privire la Minneapolis.

„Aceasta se întâmplă într-o țară fondată pe libertate”

"Aceasta se întâmplă într-o ţară fondată pe un ideal de libertate, protecţie a drepturilor şi respect pentru oameni", a insistat ea.

"Mă gândesc foarte des la cetăţenii americani", la "persoanele care sunt sincer convinse de importanţa democraţiei, a protejării drepturilor şi libertăţii, la ce trebuie ei să gândească?", a spus ea.

Teresa Ribera contează pe "tribunale, capacitatea de reacţie a societăţii americane", pe Congres sau "administraţia federală" pentru revenirea la "normalitate".

În cadrul acestui interviu, comisarul european pentru tranziţia ecologică şi politici concurenţiale s-a referit şi la transformarea relaţiei transatlantice, în special de la ameninţările lui Donald Trump la adresa Groenlandei, teritoriu autonom danez.

"Mesajul extrem de dur" şi "ameninţător" din partea SUA la adresa Groenlandei a arătat cât de "important este să se reacţioneze în mod clar şi unitar", a notat Ribera.

Teresa Ribera a subliniat unitatea liderilor europeni şi a instituţiilor Uniunii Europene în timpul acestei crize, făcând apel la UE să menţină această "fermitate" şi să "ceară respect" din partea SUA.

Vicepreşedinta CE a criticat de asemenea "atacurile" administraţiei Trump împotriva unor "responsabili" europeni, precum fostul comisar european Thierry Breton, căruia i s-a interzis intrarea în SUA după ce a luptat mult timp pentru reglementarea activităţii giganţilor tehnologici americani.

Sub administraţia lui Donald Trump "cu toţii am trăit lucruri la care nu ne aşteptam", a afirmat Teresa Ribera.

În această situaţie, potrivit ei, este necesar să fie respectate "principiile elementare": "respectarea drepturilor, capacitatea de a menţine un dialog politic, dar şi capacitatea de a fi ferm" când "este nevoie".

Societatea americană "este foarte divizată", a mai remarcat ea, subliniind că "deciziile guvernului federal" nu sunt neapărat "susţinute de toţi americanii".