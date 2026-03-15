
DCNews Stiri Primăvara începe, simbolic, vineri, 20 martie. Ce este echinocțiul de primăvară și ce să faci în această zi ca să ai noroc de bani
Data publicării: 21:22 15 Mar 2026

Primăvara începe, simbolic, vineri, 20 martie. Ce este echinocțiul de primăvară și ce să faci în această zi ca să ai noroc de bani
Autor: Irina Constantin

flori Echinocțiul de primăvară 2026/ pexels

Dacă simțiți că primăvara încă nu are forță, aflați că, astronomic, nici nu a început. Acest moment are lor vineri, 20 martie, odată cu echinocțiul de primăvară.

Echinocțiul de primăvară este un fenomen cu totul spectaculos, cel în care ziua și noaptea sunt aproape egale pe tot globul. În 2026, este marcat în 20 martie, când Soarele traversează ecuatorul ceresc.

Din istorie, indiferent de civilizație sau cultură, echinocțiul de primăvară este considerat un moment simbolic, de renaștere și echilibru. Este un simbol al începuturilor și al transformării naturii după iarnă. În 2026, va avea loc în 20 martie, la ora 16:46, când Soarele trece din emisfera sudică în cea nordică. Din acel punct, zilele încep să devină din ce în ce mai lungi în emisfera nordică, iar nopțile mai scurte, până la solstițiul de vară din iunie.

În ziua echinocțiului de primăvară, Soarele răsare aproape exact la est și apune aproape exact la vest, indiferent de locul de pe planetă. 

După echinocțiu, natura intră într-o perioadă de transformare accelerată: ziua crește rapid, temperaturile urcă treptat, plantele intră în sezonul de creștere, animalele își reiau migrațiile. 

Primăvara astronomică durează până în 21 iunie, cea mai lungă zi a anului. 

Echinocțiul de primăvară. Ce să faci în această zi ca să ai noroc de bani

Legat de echinocțiul de primăvară apar multe superstiții, obiceiuri, tradiții, dat fiind că reprezintă renașterea, începutul. 

În tradițiile populare, se spune că echinocțiul de primăvară este o zi potrivită pentru a atrage prosperitatea și pentru stabilirea noilor obiective financiare. Energia simbolică a echilibrului între zi și noapte poate ajuta la stabilirea unor intenții clare pentru perioada următoare. 

În această zi, se spune că este bine să aprinzi o lumânare verde, asociată cu natura, prosperitatea și abundența. Pe o foaie, trebuie să-ți scrii obiectivele, într-un gest simbolic de creștere și stabilitate. 

Casa trebuie să fie curată în această zi și se spune că e bine să o eliberezi de lucrurile vechi și nefolositoare pentru a face loc energiilor noi și oportunităților. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 27 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 30 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 42 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 51 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 59 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close