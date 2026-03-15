Primăvara începe, simbolic, vineri, 20 martie. Ce este echinocțiul de primăvară și ce să faci în această zi ca să ai noroc de bani

Echinocțiul de primăvară este un fenomen cu totul spectaculos, cel în care ziua și noaptea sunt aproape egale pe tot globul. În 2026, este marcat în 20 martie, când Soarele traversează ecuatorul ceresc.

Din istorie, indiferent de civilizație sau cultură, echinocțiul de primăvară este considerat un moment simbolic, de renaștere și echilibru. Este un simbol al începuturilor și al transformării naturii după iarnă. În 2026, va avea loc în 20 martie, la ora 16:46, când Soarele trece din emisfera sudică în cea nordică. Din acel punct, zilele încep să devină din ce în ce mai lungi în emisfera nordică, iar nopțile mai scurte, până la solstițiul de vară din iunie.

În ziua echinocțiului de primăvară, Soarele răsare aproape exact la est și apune aproape exact la vest, indiferent de locul de pe planetă.

După echinocțiu, natura intră într-o perioadă de transformare accelerată: ziua crește rapid, temperaturile urcă treptat, plantele intră în sezonul de creștere, animalele își reiau migrațiile.

Primăvara astronomică durează până în 21 iunie, cea mai lungă zi a anului.

Echinocțiul de primăvară. Ce să faci în această zi ca să ai noroc de bani

Legat de echinocțiul de primăvară apar multe superstiții, obiceiuri, tradiții, dat fiind că reprezintă renașterea, începutul.

În tradițiile populare, se spune că echinocțiul de primăvară este o zi potrivită pentru a atrage prosperitatea și pentru stabilirea noilor obiective financiare. Energia simbolică a echilibrului între zi și noapte poate ajuta la stabilirea unor intenții clare pentru perioada următoare.

În această zi, se spune că este bine să aprinzi o lumânare verde, asociată cu natura, prosperitatea și abundența. Pe o foaie, trebuie să-ți scrii obiectivele, într-un gest simbolic de creștere și stabilitate.

Casa trebuie să fie curată în această zi și se spune că e bine să o eliberezi de lucrurile vechi și nefolositoare pentru a face loc energiilor noi și oportunităților.