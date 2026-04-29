Cum se sărbătorește 1 Mai în Covasna, la super preț

Ziua Internaţională a Muncii, sărbătorită pe 1 Mai, va fi marcată la Sfântu Gheorghe printr-un eveniment gastronomic special, organizat sub genericul "Ora micilor".

Susţinut de mai multe firme locale, evenimentul va avea loc vineri, începând cu ora 12, în parcarea fostului hotel Bodoc din municipiu, unde timp de o oră se vor vinde, la pachet, patru mici, pâine şi muştar la preţul de 10 lei.

A doua zi, pe 2 Mai, începând cu ora 12, va avea loc un alt eveniment gastronomic: prăjirea unui bou la proţap, în curtea hotelului Park din Sfântu Gheorghe, ambele evenimente fiind incluse în programul celei de-a 33-a ediţii a Zilelor Sfântu Gheorghe, care se vor desfăşura la sfârşitul acestei săptămâni.

Din cauza austerității ediţia din acest an are un buget redus

Din cauza măsurilor de austeritate, ediţia din acest an a zilelor oraşului a fost organizată cu un buget redus faţă de anii anteriori, drept urmare nu au mai fost invitaţi artişti de renume internaţional, ci s-a optat pentru participarea artiştilor locali şi a ansamblurilor din regiune.

"Am redus bugetul la tot ce înseamnă evenimente. Deci, anul acesta vom avea evenimente mai puţine şi evenimente finanţate cu bani mai puţini. E un compromis pe care am fost nevoiţi să îl acceptăm (...) Dar filosofia municipalităţii nu se schimbă, viaţa merge înainte, investiţii vor fi multe în oraş, dar, cum spuneam, o să avem mai puţine evenimente şi evenimente organizate cu bani mai puţini. Dar asta înseamnă, în acelaşi timp, că vom pune în valoare mai mult ceea ce avem pe plan local, adică ceea ce cheltuim va rămâne în oraş, înseamnă că nu mai dăm bani pentru formaţii din Budapesta sau din Bucureşti, dar dăm bani, mai puţini, pentru artişti locali, iar asta înseamnă că, probabil, va contribui mai mult la economia locală (...) Zilele Sfântu Gheorghe sunt un exemplu", a declarat primarul Antal Arpad.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului

Programul Zilelor Sfântu Gheorghe, care se regăseşte pe platformele oficiale ale evenimentului, cuprinde numeroase activităţi culturale, artistice, sportive şi de divertisment. Şi anul acesta vor fi organizate tradiţionalul târg al meşteşugarilor şi al producătorilor locali, precum şi Orăşelul Copiilor.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, autorităţile au instituit restricţii de circulaţie, parcările din zona centrală a municipiului Sfântu Gheorghe urmând să fie închise începând cu data de 29 aprilie, ora 17. Iar de joi, 30 aprilie, ora 9, până luni, 4 mai, ora 12, traficul rutier va fi restricţionat pe mai multe străzi, printre care 1 Decembrie 1918, grof Miko Imre, Libertăţii, Kossuth Lajos, Kos Karoly şi Tancsics Mihaly.

Transportul public local va suferi de asemenea modificări de traseu, iar staţia de autobuz din Parcul Elisabeta va fi mutată temporar în faţa Tribunalului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Vremea în minivacanța de 1 Mai. Roxana Bojariu (ANM) explică de ce vom avea temperaturi mai scăzute / video