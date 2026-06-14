Avion prăbușit în SUA. Un pilot și 11 parașutiști au murit

Imagine dintr-un avion. Foto: Pixabay

Un avion utilizat pentru sărituri cu paraşuta s-a prăbuşit în apropierea unui aeroport la Butler, în Missouri, stat în centrul SUA.

11 parașutiști și pilotul unui avion au murit au anunțat autoritățile, potrivit CNN.

Aeronava decolase de pe Aeroportul Memorial Butler în jurul orei 11:20, ora locală, însă nu a reușit să câștige altitudine. Avionul a executat un viraj brusc la stânga și s-a prăbușit la aproximativ 300 de metri de pistă, potrivit lui Dennis Jacobs, director interimar al aeroportului și coordonator al serviciului de management al situațiilor de urgență din comitatul Bates.

CITEȘTE ȘI: Coliziune fatală între două elicoptere la Rio de Janeiro. Un celebru cântăreț american figurează pe lista victimelor

Jacobs a explicat că aeronava tocmai decolase și nu ajunsese încă la altitudinea necesară pentru a lua legătura cu controlul traficului aerian.

Echipele de intervenție au verificat zona accidentului atât la sol, cât și cu ajutorul dronelor pentru a căuta eventuali supraviețuitori, însă nimeni nu a reușit să sară din avion înainte de impact.

Potrivit sergentului Justin Ewing, din cadrul Poliției Rutiere din Missouri, aeronava transporta persoane care urmau să efectueze salturi cu parașuta în momentul în care serviciile de urgență au primit apelul privind prăbușirea unui avion cuprins de flăcări.

„A aterizat pe un câmp aflat lângă aeroport, dar cred că autoritățile închid drumul din apropiere ca măsură de precauție”, a declarat Ewing pentru Associated Press.

Acesta a precizat pentru CNN că accidentul va fi investigat de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor și că Administrația Federală a Aviației a fost notificată. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că autoritățile colectează informații despre incident.

Identitatea victimelor nu a fost făcută publică, deoarece familiile acestora nu au fost încă informate.

„Este îngrozitor”, a spus Dennis Jacobs despre tragedie.

VEZI ȘI: Avion militar, prăbușit la aterizare, în India. Cinci militari au murit / update

Poliția Rutieră din Missouri va sprijini coordonarea cu rudele victimelor care au ajuns la locul accidentului, a declarat Justin Ewing.

La fața locului intervin și reprezentanți ai Departamentului de Poliție din Butler, precum și ai Biroului Șerifului din comitatul Bates.

Conform Asociației Americane de Parașutism, în ultimii zece ani au avut loc opt accidente aviatice mortale asociate activităților de parașutism, soldate cu 25 de decese.

Avionul prăbușit, un model Pacific Aerospace 750XL, a fost fabricat în anul 2010, potrivit înregistrărilor Administrației Federale a Aviației. Aeronava este utilizată frecvent pentru transportul parașutiștilor, dar este folosită și pentru transport de marfă, misiuni de cartografiere aeriană și evacuări medicale. Modelul poate transporta până la 17 parașutiști și poate decola sau ateriza pe piste scurte.

Orașul Butler se află la aproximativ 105 kilometri sud de Kansas City, în statul Missouri.