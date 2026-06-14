Coliziune fatală între două elicoptere la Rio de Janeiro. Un celebru cântăreț american figurează pe lista victimelor / FOTO: colaj capturi video YouTube

Cântărețul american Oliver Tree, aflat în Brazilia pentru o serie de concerte din cadrul turneului său mondial, s-ar fi aflat la bordul unuia dintre cele două elicoptere care s-au ciocnit și s-au prăbușit duminică la Rio de Janeiro. Potrivit unei surse din cadrul poliției, citată de AFP și EFE, accidentul nu ar fi avut supraviețuitori.

Oliver Tree Nickell, în vârstă de 32 de ani, apare pe lista pasagerilor uneia dintre aeronavele implicate în accidentul produs în cartierul Recreio dos Bandeirantes, situat în vestul orașului Rio de Janeiro, informează Agepres.

Conform informațiilor furnizate de aceeași sursă, Oliver Tree se numără printre cele șase persoane înscrise pe lista pasagerilor. Totuși, autoritățile nu au confirmat oficial decesul artistului sau al celorlalți ocupanți ai elicopterului, deoarece trupurile recuperate de la locul tragediei sunt carbonizate, ceea ce îngreunează procesul de identificare.

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Artistul se pregătea pentru etapa europeană a turneului

Oliver Tree se afla în Brazilia ca parte a unui turneu internațional. Interpretul pieselor "Life Goes On" și "Miss You" susținuse în urmă cu o săptămână un concert în fața unui public numeros în Sao Paulo și urma să plece spre Europa pentru următoarea serie de spectacole.

Primul concert programat pe continentul european trebuia să aibă loc pe 1 iulie, la Lisabona. În program mai figurau reprezentații la Madrid, Barcelona și în mai multe orașe din Italia.

Cu peste 11 milioane de ascultători lunari pe Spotify, Oliver Tree publicase în acest weekend un videoclip pe contul său de Instagram alături de influencerul Thiago Alcântara din Rio de Janeiro. În imagini, artistul apare purtând tricoul naționalei Braziliei, personalizat cu numele său pe spate.