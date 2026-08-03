Alertă pe Dunăre: Navigație suspendată în Slovacia. Ce a ieșit la suprafață după scăderea apelor

Foto: Agerpres

Poliția din Slovacia a suspendat de urgență navigația pe Dunăre după ce scăderea dramatică a nivelului apei a scos la iveală un pericol mortal uitat de decenii: o mină britanică antinavă din al Doilea Război Mondial. Trecerea navelor a fost blocată pentru a permite pirotehniștilor să neutralizeze încărcătura explozivă.

Navigaţia pe Dunăre a fost suspendată luni după-amiază în Slovacia, între orele locale 12:00 şi 14:00, a anunţat poliţia slovacă pe reţelele de socializare, precizând că măsura era necesară pentru a permite îndepărtarea în siguranţă a unei muniţii descoperite în urma scăderii nivelului Dunării, relatează agenţia TASR.

"Această măsură a fost luată pentru a garanta siguranţa maximă a tuturor celor care navighează, precum şi a unităţilor de intervenţie implicate", a transmis poliţia.

De asemenea, aceasta le-a solicitat tuturor operatorilor de nave, precum şi populaţiei, să respecte instrucţiunile ofiţerilor de poliţie şi ale altor unităţi de intervenţie implicate în operaţiune.

Muniție din cel de-al Doilea Război Mondial pe fundul Dunării

Scăderea nivelului apei Dunării în zona satului Virt în districtul Komarno (regiunea Nitra) a dezvăluit duminică existenţa un obiect necunoscut ce pare a fi muniţie din al Doilea Război Mondial.

Între timp, muniţia a fost identificată drept o mină britanică antinavă, care într-adevăr datează din al Doilea Război Mondial.

Poliţia ia în prezent măsuri de securitate în legătură cu descoperirea muniţiei neexplodate în Dunăre. Specialiştii lucrează la faţa locului pentru a recupera, examina şi dezamorsa în siguranţă muniţia descoperită. Odată ce vor fi încheiate procedurile necesare, mina va fi transportată într-o zonă adecvată pentru o explozie controlată.

Debite mici pe Dunăre în toată Europa. Nivelul apei a scăzut foarte mult

Seceta severă din vara anului 2026 a adus Dunărea la pragul de avarie în aproape toată Europa. Valurile prelungite de caniculă și lipsa precipitațiilor au prăbușit debitele fluviului, transformând albia într-o succesiune de bancuri de nisip și blocând complet transportul fluvial de marfă în mai multe țări de pe traseu.

Efectele s-au simțit crunt și în sectorul românesc, unde apele retrase au afectat masiv alimentarea cu apă pentru irigații și au pus sub semnul întrebării funcționarea centralei de la Cernavodă. Nivelul scăzut a lăsat în urmă barje blocate și pierderi economice uriașe, confirmând o vară istorică din punct de vedere al secetei.