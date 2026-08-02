Generalii lui Putin, vânați în inima Moscovei. Explozie într-un restaurant unde se afla „măcelarul din Bucea”

Foto: Kremlin.ru

Trei persoane au murit în urma unei explozii într-un restaurant exclusivist din Moscova, capitala Rusiei, unde se afla generalul rus Aleksandr Chaiko, șeful Forțelor Aerospațiale Ruse și responsabil pentru masacrul din Bucea, Ucraina, când forțele ruse au comis crime împotriva populației civile, în Bucea fiind ulterior identificate după eliberare, inclusiv gropi comune.

Comitetul Național Antiterorist din Rusia a precizat că trei persoane au decedat, e vorba de pazinicul restaurantului, o femeie care e principalul suspect și o altă persoană prezentă.

În total 21 de persoane au fost rănite, 17 dintre ele fiind în stare gravă. Ținta tentativei de asasinat a fost comandantul Forțelor Aerospațiale Ruse, Aleksandr Chaiko care se pare că își serba ziua de naștere în restaurant.

Publicația bielorusă de independentă de opoziție Nasha Niva, citată de DefenseRomania, scrie că seara, în jurul orei 19:50, o explozie puternică a avut loc în apropierea intrării în restaurantul Balzi Rossi din centrul Moscovei, explozie auzită de la câțiva kilometri distanță.

Conform informațiilor preliminare, o femeie care avea un dispozitiv exploziv a încercat să intre în restaurant, unde în acel moment avea loc un eveniment festiv. Paznicul nu i-a permis să intre, după care s-a produs explozia.

În urma incidentului, trei persoane au murit. Femeia însăși, un paznic și unul dintre clienții restaurantului.

Anterior, au apărut informații potrivit cărora un înalt oficial din structurile de securitate ruse organizase un banchet la restaurantul Balzi Rossi, existând mai multe speculații privind identitatea acestuia. Deși informația nu a fost confirmată oficial, mai multe canale de Telegram susțin că este vorba despre comandantul Forțelor Aerospațiale Ruse, generalul Aleksandr Chaiko, care își aniversa împlinirea a 55 de ani.

Numele lui Chaiko este legat direct de dosarele de crime de război investigate de autoritățile ucrainene, care acuză unitățile din subordinea sa de atrocitățile comise din 2022 încoace, inclusiv în masacrul de la Bucea.

Înainte de a fi numit la șefia aviației militare ruse în iulie 2022, Chaiko a aflat la comanda trupelor din Districtul Militar Est, exact diviziile care au condus ofensiva asupra Kievului dinspre teritoriul Belarusului.

Generalul Chaiko conduce aviația militară a Rusiei fiind numit anul acesta

Publicația independentă rusă Meduza amintește că generalul-colonel Aleksandr Chaiko a fost numit în funcția de comandant supreme al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei anul acesta. Biografia lui Chaiko publicată pe site-ul Ministerului Apărării arată că generalul rus și-a preluat funcția în luna mai.

Încă din 5 mai, canalul RBC și bloggerul pro-război Fighterbomber au raportat, citând surse, că Chaiko a fost selectat pentru a prelua conducerea Forțelor Aerospațiale. Informațiile au circulat pe scară largă în presa rusă, însă oficialii de la Moscova au refuzat să le confirme sau să le infirme.

Din 2019 până în 2021, Chaiko a condus forțele ruse din Siria înainte de a prelua comanda Districtului Militar Estic. În 2022, el a coordonat ofensiva Rusiei spre Kiev, perioadă în care unitățile aflate sub comanda sa au comis masacre împotriva civililor din regiune.

Chaiko este cel de-al treilea comandant al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Predecesorii săi au fost Serghei Surovikin și Viktor Afzalov.

Chaiko era comandant și în timpul masacrului din Bucea.

Masacrul de la Bucea reprezintă una dintre cele mai grave atrocități comise asupra civililor în timpul invaziei ruse în Ucraina, desfășurat în prima lună a războiului (februarie–martie 2022), când orașul aflat la nord-vest de Kiev s-a aflat sub ocupația trupelor ruse. După retragerea acestora de la începutul lunii aprilie 2022, jurnaliștii internaționali și anchetatorii independenți au descoperit dovezi zdrobitoare ale crimelor de război. Sute de cadavre de civili abandonate direct pe străzi, mulți având mâinile legate la spate și fiind executați de la mică distanță, precum și numeroase semne de tortură, violuri și distrugeri deliberate ale proprietăților.

Descoperirea gropilor comune a scos la iveală amploarea masacrului, cea mai cunoscută fiind cea săpată în curtea bisericii „Sfântul Andrei” din localitate, unde peste o sută de trupuri au fost îngropate în grabă în timpul ocupației. Investigarea ulterioară de către autoritățile ucrainene și Curtea Penală Internațională (CPI) a confirmat moartea a peste 400 de civili neînarmați doar în Bucea, determinând organismele internaționale să încadreze aceste acțiuni drept crime împotriva umanității și să deschidă dosare penale împotriva comandanților și soldaților ruși responsabili pentru acest sector.