Bilanțul cutremurului devastator din Japonia crește la 28 de morți

Sursa Foto: Agerpres

Bilanțul cutremurului cu magnitudinea de 7,1 produs în sud-vestul Japoniei a ajuns la 28 de morți. Echipele de salvare continuă căutările contracronometru pentru găsirea persoanelor dispărute.

Bilanţul cutremurului cu magnitudinea 7,1 produs marţi în sud-vestul Japoniei a ajuns la 28 de morţi, a anunţat joi guvernul japonez, precizând că totalul include şi persoane în cazul cărora autorităţile încă stabilesc dacă decesul este legat de cutremur.

„Chiar şi în acest moment, există oameni care aşteaptă să fie salvaţi, iar aceasta este o cursă contra cronometru. Vom mobiliza toate resursele disponibile la faţa locului pentru a salva cât mai multe persoane posibil”, a declarat Takaichi în fața reporterilor, conform Agerpres.

Mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmăturile unui centru comercial

Sute de salvatori continuau operaţiunile de căutare în oraşul Kashima, din prefectura Kumamoto, unde există temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmăturile unui centru comercial. Clădirea fusese evacuată după cutremur, însă aproximativ 50 de minute mai târziu a fost devastată de o explozie puternică, în timp ce un număr necunoscut de angajaţi se aflau încă în interior, potrivit AFP.

Echipele de salvare au reușit să scoată de sub dărâmăturile centrului comercial Aeon opt persoane. Două tinere în vârstă de 20 de ani au decedat în urma unei aparente explozii de origine necunoscută.

Este investigată varianta unei explozii de gaz, au relatat mass-media locale. Pompierii, poliția, dar și personalul armatei s-au concentrat pe zonele clădirii din care au primit apelurile de urgență, notează Reuters.

Postul public de televiziune NHK a prezentat informații potrivit cărora aproximativ 20-30 de angajaţi ai mall-ului erau daţi dispăruţi.

O parte a mall-ului, care găzduieşte aproximativ 200 de magazine, a fost smulsă de explozie. Tot ce a rămas la vedere au fost doar grinzile de oţel care susțineau structura clădirii.

În același timp, alte șapte persoane sunt date dispărute după ce un coș de fum de la o fabrică a companiei Nippon Paper Industries s-a prăbușit. Alte patru persoane au fost grav rănite în timpul incidentului, a declarat un oficial al administraţiei locale.

Supraîncărcare în spitale

Situat în apropierea epicentrului, orașul Uki a întâmpinat probleme majore. Unul dintre cele mai importante spitale a intrat într-o pană de curent provocată de cutremur. Unitatea medicală nu a mai putut să funcționeze corespunzător. „A devenit ca un spital de campanie”, a declarat şeful departamentului administrativ pentru NHK. Un alt spital din oraș a primit 86 de răniţi în urma tragedie, fiind obligat să îți suspende internările.

Aproximativ 260.000 de persoane au primit instrucţiuni să se îndrepte către centrele de evacuare. Prefectura Kumamoto a mai fost lovită de un cutremur mortal în urmă cu un deceniu. În acest moment, spitalele îngrijesc zeci de pacienţi.

Au fost avariate locuinţe, trenuri şi poduri. Au izbucnit mai multe incendii

Cutremurul a provocat distrugeri importante pe insula Kyushu, unde au fost avariate locuinţe şi poduri, au izbucnit incendii, iar zeci de mii de locuinţe au rămas fără energie electrică şi apă. Regiunea a fost zguduită în continuare de replici, în condiţiile în care temperaturile sunt aşteptate să depăşească 35 de grade Celsius.

Miercuri după-amiază, aproximativ 31.200 de gospodării şi alte imobile erau în continuare fără electricitate, iar alimentarea cu apă era perturbată pentru circa 84.000 de locuinţe, potrivit autorităţilor japoneze. Imagini difuzate de televiziunile locale au arătat oameni stând la coadă pentru a cumpăra apă potabilă şi combustibil.

Epicentrul cutremurului produs la ora locală 16:27 a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, informează agenția de presă niponă Kyodo.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurul pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei.

Compania Kyushu Electric Power susține că nu există erori sau anomalii la centralele nucleare Sendai şi Genkai după seism. Circulația trenurilor este în continuare suspendată pe insula Kyushu. Operatorul feroviar JR Kyushu a declarat că și-a suspendat serviciile, chiar și trenurile de mare viteză Shinkansen.

Conform postului public NHK, șapte pasageri au fost răniți în timpul seismului la bordul unor trenuri de mare viteză Kyushu Shinkansen. Majoritatea drumurilor, dar și a liniilor feroviare, au fost afectate.

După ce liniile au fost avariate, iar garniturile au rămas blocate, câțiva călători au fost nevoiți să își petreacă noaptea în tren. Lucrările pentru repararea infrastructurii feroviare au început deja de astăzi.

Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat magnitudinea seismului la 6,8, sub evaluarea de 7,1 anunţată de autorităţile japoneze.

Prefectura Kumamoto a fost afectată şi în 2016 de două cutremure puternice soldate cu 273 de morţi şi peste 2.800 de răniţi.

MAE a trimis informări cetățenilor români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească în Japonia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească în Japonia asupra faptului că, pe fondul cutremurului cu intensitatea de 7,1 grade de marţi, cu epicentrul în oraşul Kumamoto (sudul insulei Kyushu), autorităţile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga şi Nagasaki.

În acest context, MAE recomandă acordarea unei atenţii sporite în zonele de coastă din provinciile vizate şi respectarea indicaţiilor autorităţilor locale.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet tokyo.mae.ro, www.mae.ro, www.jma.go.jp/jma/indexe.html şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, conform Agerpres.

Japonia, zguduită de un cutremur de magnitudine 6,2 în aprilie. Riscul unui megaseism a rămas în atenția autorităților

În luna aprilie, un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,2, a lovit nordul Japoniei, la o săptămână după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a determinat autoritățile să avertizeze asupra unui risc ușor crescut de producere a unui megacutremur.

Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, cutremurul s-a produs luni dimineață la o adâncime de 80 de kilometri, la 18 kilometri vest de micul oraș Sarabetsu, de pe insula Hokkaido, conform Mirror.

La acel moment nu s-au înregistrat pagube sau victime, iar Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) nu a emis nicio avertizare de tsunami.

Acesta vine după ce un cutremur de magnitudine 7,7, produs în largul mării pe 20 aprilie, a determinat Japonia să emită o avertizare privind o ușoară creștere a riscului unui potențial megacutremur pentru zonele de coastă din nord-estul țării.

Riscul pentru cutremurul de acum câteva zile a fost luat în calul de atunci. Cutremurul din aprilie s-a produs în largul coastei Sanriku în jurul orei 16:53, ora locală, la o adâncime de aproximativ 18 km, a precizat JMA.

Biroul Guvernului și Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) au declarat la momentul respectiv că exista o probabilitate de 1% ca un megaseism să se producă în următoarea săptămână după cutremurul din apropierea fosei Chishima și a fosei Japoniei, comparativ cu o probabilitate de 0,1% în condiții normale.

Țara se află de-a lungul „Inelului de Foc”

Japonia se confruntă cu aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudini mari, adesea de 6,0. Acest lucru se datorează faptului că țara se află de-a lungul „Inelului de Foc”, format dintr-un lanț de vulcani şi fose oceanice care înconjoară parţial Bazinul Pacificului. Țara Soarelui Răsare este unul dintre cele mai afectate state din lume de astfel de fenomene, înregistrându-se un seism cel puţin o dată la cinci minute.

Pe 20 aprilie, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit nordul Japoniei, rănind cel puțin zece persoane. Autoritățile au emis atunci o avertizare privind riscul producerii unui seism de peste 8,0, pe care au retras-o o săptămână mai târziu.

Nu există pericol de tsunami pentru Hawaii și Samoa de Est după cutremurul din Japonia, a anunțat Centrul american de alertă pentru tsunami din Pacific, conform Agerpres.

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